Quién es Alvin Hellerstein, el juez norteamericano encargado del proceso contra A

El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos quedó en manos de un magistrado con un perfil singular dentro del sistema judicial norteamericano. Se trata de Alvin Hellerstein, juez federal de 92 años, quien estará a cargo de la causa que se tramita en Nueva York y que tiene fuerte impacto político y diplomático.

Hellerstein integra la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales federales más influyentes del país, con competencia en causas complejas vinculadas a delitos financieros, crimen organizado y terrorismo. Aunque se encuentra bajo la figura de juez “senior”, continúa ejerciendo funciones activas y presidiendo expedientes de alto perfil.

Nacido en Nueva York, fue designado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Se formó en la Universidad de Columbia, tanto en su carrera de grado como en Derecho, y tuvo una etapa previa como abogado del Ejército de Estados Unidos antes de dedicarse a la práctica privada y a la magistratura.

A lo largo de su trayectoria, Hellerstein intervino en algunos de los casos más sensibles del sistema judicial estadounidense. Entre ellos, se destacó su rol en litigios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde tuvo a su cargo reclamos millonarios y decisiones que generaron debate público.

Reconocido por su estilo riguroso y su fuerte personalidad, el juez también fue objeto de controversias en los últimos años, especialmente por su avanzada edad durante juicios de gran exposición mediática. Aun así, el sistema judicial federal volvió a confiarle una causa de enorme complejidad.

La designación de Hellerstein para encabezar el proceso contra Maduro refuerza el peso simbólico del expediente. Más allá de lo estrictamente jurídico, el juicio se inscribe en la estrategia de Estados Unidos contra la cúpula del poder venezolano y promete tener repercusiones políticas que exceden largamente los tribunales de Nueva York.