La ministra Pettovello aclara que su viaje oficial a Singapur no lo pagó el Estado

El ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello informó a NOTICIAS sobre detalles del viaje oficial de la funcionaria a Singapur luego de una nota de este medio que mencionaba esa actividad. Desde el ministerio informaron que el viaje no fue pagado por el Estado argentino y que las actividades de Pettovello en Singapur fueron más extensas que las tres reuniones programadas que se mencionaron en la nota. También objetan que se haya calificado el viaje de “exótico” ya que, argumentan, era “oficial”.

“Se hace saber que ni el traslado ni la estadía de la sra. Ministra representan erogación alguna para el Estado Nacional”, afirmaron en un escrito enviado a este medio. Y agregaron: “Las actividades internacionales de esta Cartera se ajustan a agendas de cooperación y fortalecimiento institucional”.

Este viaje no fue el primero de carácter institucional de la ministra. En mayo pasado, Pettovello fue acreditada oficialmente por el Gobierno para representar al país ante la Santa Sede en la ceremonia de entronización del Papa León XIV, en reemplazo del presidente Javier Milei, quien no pudo asistir personalmente, junto con el canciller Gerardo Werthein. En esa delegación oficial fue expresado el saludo protocolar de la Argentina a la nueva autoridad de la Iglesia Católica.

por R.N.