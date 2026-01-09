Tras ser nombrado embajador, Fernando Iglesias cruzó a una periodista que lo llamó "profe de vóley"

El gobierno de Javier Milei formalizó este jueves la designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, mediante el Decreto 6/2026 publicado en el Boletín Oficial. El nombramiento se realizó “en comisión”, aprovechando el receso legislativo del Senado, tras obtener el plácet de estilo del gobierno belga. Iglesias, exdiputado del PRO y aliado clave de Milei, había sido propuesto en noviembre pasado y destaca por su trayectoria en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

La noticia desató polémica en redes. La abogada y periodista Natalia Volosin criticó el nombramiento en X: “El profe de vóley Fernando Iglesias designado en comisión como embajador en Bélgica. Sin acuerdo del Senado aprovechando el receso legislativo. O sea, sin idoneidad, por la ventana y en desmedro de diplomáticos de carrera. No estudien, niños. Es una trampa”.

Iglesias, conocido por su pasado como jugador de vóley y su estilo confrontativo en redes, respondió directamente: “Entre mis cinco títulos terciarios soy magíster en Relaciones Internacionales con especialización en Europa y Latinoamérica de la Universidad de Bologna. ¿Seguís diciendo que carezco de ese título y de cualquier otro título universitario? ¿Me acusás de usurpación de títulos, por lo tanto? Agradecería tu aclaración, así incluyo tus dichos en la causa”.

El cruce revive el apodo “profe de vóley” que Iglesias arrastra por su formación en alto rendimiento deportivo y su carrera como voleibolista en Italia. El ex diputado, magíster cum laude en la Universidad de Bologna y profesor en varias casas de estudios, amenazó con acciones legales por lo que considera una acusación de falsedad en títulos.

Del Congreso a Bruselas, Iglesias asume un puesto clave en plena negociación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, pero su designación política vuelve a generar cuestionamientos sobre la carrera diplomática.