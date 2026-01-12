Los bienes en juego en la separación de Macri y Awada

El expresidente Mauricio Macri (66) y la empresaria Juliana Awada (51) hicieron pública su separación el 11 de enero de 2026, tras una decisión tomada de común acuerdo antes de fin de año. Aunque mantuvieron un vínculo cordial, el anuncio volvió a poner el foco en la eventual división patrimonial.

La pareja se casó por civil el 16 de noviembre de 2010 bajo el régimen de sociedad de gananciales. No hay registros públicos de un convenio que lo haya modificado, por lo que los bienes adquiridos durante el matrimonio deberían dividirse en partes iguales, mientras que los anteriores, herencias y donaciones se mantienen como propios.

Entre los bienes personales de Macri, no sujetos a reparto, figura la quinta Los Abrojos, en Los Polvorines, una histórica estancia familiar que perteneció a Franco Macri y fue transferida en 2021 a una sociedad de los hijos. También se incluye un terreno de 5.100 metros cuadrados en Tandil, adquirido antes del casamiento.

En cambio, podrían considerarse gananciales la casa construida en 2022 en el country Cumelén, en Villa La Angostura, desarrollada durante el matrimonio, y el lote comprado en 2024 en Gaspar Campos, Vicente López, destinado a una futura vivienda.

A esto se suman los terrenos en Pilar, donde Macri posee el 25 por ciento de tres lotes adquiridos en 2015, ya casado con Awada, y otros bienes muebles, como ahorros, acciones y posibles activos en el exterior mencionados en declaraciones juradas anteriores.

La definición final dependerá de un acuerdo privado o de una instancia judicial. Fuentes cercanas aseguran que la separación se maneja con madurez, aunque el volumen del patrimonio involucrado convierte la división de bienes en uno de los puntos centrales del proceso.