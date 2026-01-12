Osvaldo Bazán durísimo contra el Papa Francisco y Maduro: “Dos monstruos”

En los últimos días, Osvaldo Bazán encendió el debate en redes sociales tras publicar una vieja fotografía del Papa Francisco junto con Nicolás Maduro, acompañada de un comentario lapidario en el que calificó a ambos como “dos monstruos”. La publicación desató una fuerte controversia sobre los límites del periodismo de opinión y del juicio público hacia figuras internacionales con peso simbólico y político.

Ante la repercusión que tuvo su tuit —en el que equiparaba moralmente al líder de Venezuela con el jefe de la Iglesia Católica— Bazán hizo un comentario aclaratorio: “Siempre fui claro con respecto a Bergoglio”, escribió, y compartió una de sus propias columnas sobre el Papa.

En esa nota, titulada “Francisco tuvo la despedida que se merecía”, Bazán ya expresaba una visión crítica sobre la figura de Jorge Bergoglio, señalando que la hipocresía de quienes lo criticaron cuando era arzobispo y luego lo elogiaron como Papa se reflejaba también en su actuación frente a problemas globales.

La mención del periodista divide aguas. Sus seguidores interpretan su mensaje como una crítica política y moral hacia líderes que, desde posiciones muy distintas, han sido centro de polémicas en el escenario internacional. Los detractores, en cambio, cuestionan el tono de su comentario, considerándolo excesivo y fuera de lugar, en particular por involucrar al pontífice de la Iglesia Católica.

La figura de Maduro, por su parte, ya carga con fuertes confrontaciones y acusaciones de violaciones de derechos humanos emitidas por distintos organismos internacionales, así como tensiones con sectores políticos y sociales de la región.

El cruce expone, una vez más, la tensión entre el periodismo de opinión confrontativo y las expectativas del público sobre respeto y mesura al referirse a líderes religiosos y políticos de relevancia global.