Milei vs. Villarruel: la pelea por los incendios

Recientemente, Victoria Villarruel se trasladó al Parque Nacional de Los Alerces para acompañar a los brigadistas en una de las áreas del siniestro que arruinó miles de hectáreas en la Patagonia. Ese acto dejó expuesto al presidente Javier Milei, que no sólo no viajó a las zonas patagónicas afectadas, sino que compartió en sus redes una imagen hecha con inteligencia artificial de la usuaria Macarena Jimena en la que aparece junto a los bomberos en medio de un incendio controlado.

El portal periodístico La Política Online dio a conocer que la actitud de la vicepresidenta de irse al sur en apoyo a los equipos de salvataje no fue bien recibido en Casa Rosada. "Cayó muy mal que Villarruel se hiciera presente en el Sur y por eso le negaron el helicóptero que pidió a la Agencia Federal de Emergencia con el objeto de sobrevolar las zonas afectadas. Esa agencia depende del ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, la delegada de Patricia Bullrich", destacó el medio.

Si bien la presidenta del Senado mantiene un duelo personal con la ex ministra de Seguridad y actual senadora de LLA, con quien ya tuvo sus primeros chispazos en la Cámara alta hace algunas semanas, voceros de Victoria Villarruel negaron que la vicepresidenta haya solicitado un vehículo aéreo para esa finalidad. Un golpe más dentro del cuadrilátero entre las dos damas de hierro del universo libertario.

Sumado a este episodio, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que responde a Manuel Adorni y a la línea interna comandada por Karina Milei, atacó a Villarruel en las redes sociales. "Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política'. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden...", mensajeó Lanari.

La vicepresidenta contratacó con un nuevo posteo en su cuenta de X. "Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder", destacó la compañera de fórmula de Javier Milei, dando a entender que parte de las causales son las fallas en la prevención por parte de los funcionarios responsables de la Seguridad Nacional.

Poniendo el foco en el exiguo presupuesto asignado al personal de control forestal, Villarruel remató: "El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección".

El 5 de enero en la provincia de Chubut, cerca de localidades como Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, un foco incendiario se propagó en pocas jornadas, las llamas afectaron bosques implantados y nativos, un paisaje que combina áreas protegidas y zonas rurales. Las cifras oficiales más recientes estiman que más de 13.700 hectáreas han sido consumidas por los incendios en distintas zonas patagónicas, mientras que otros sectores permanecen activos pese al esfuerzo de cientos de brigadistas y bomberos desplegados en la región.

La causa del foco principal aún no está confirmada, aunque las investigaciones provinciales y nacionales han señalado la posibilidad de que varios de estos focos hayan sido provocados por la acción humana intencional o negligente, por lo que se ofrecieron recompensas por información que permita identificar a los responsables. Además de esta hipótesis, expertos en medio ambiente advierten que la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos incrementan el riesgo de propagación de incendios, un problema muy recurrente en la región.

En este contexto, voces de organizaciones ambientales denuncian que la situación ocurre en un momento de fuerte tensión política y recortes presupuestarios destinados al manejo del fuego, lo que podría debilitar la capacidad operativa de brigadas y servicios especializados en mitigación y prevención. A pesar de las lluvias aisladas que ayudaron a controlar algunos focos, varios incendios siguen activos y el combate continúa, con autoridades regionales advirtiendo sobre el riesgo de nuevos rebrotes y posibles impactos ecológicos duraderos en una región de alta biodiversidad y valor turístico.