El inesperado look que mostró Santiago Caputo en Pinamar

Lejos del outfit estilo smart casual utilizado en Casa Rosada, Santiago Caputo renovó su imagen este verano en su estadía por las costas bonaerenses. El principal asesor del presidente Javier Milei fue noticia en Pinamar, al trasladarse unos kilómetros de su residencia en Cariló hacia el norte, dentro del mismo partido pinamarense, para participar de un evento organizado por YPF.

En la exclusiva zona de La Frontera, el consultor presidencial lució un corte de pelo al ras, con diseños a los costados de la cabeza, y un abrigo marrón ideal para los días frescos de la costa. Además, de lucir un look con cierto revival grunge, también llevaba sus clásicas gafas polarizadas colgadas del cuello. El libertario fue uno de los protagonistas en la inauguración de una estación YPF móvil, un evento que reunió a varias figuras de peso del oficialismo y la política nacional.

En la presentación también estuvieron el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren. Los mismos fueron los responsables de cortar la cinta inaugurativa acompañado de aplausos del público presente.

Los medios locales Pinamar Diario y DoceTV, a través de la reportera gráfica Delfina Gamarra y Fernando de la Orden, retrataron con videos e imágenes al dirigente libertario, que todavía no ocupa un cargo formal en Presidencia, pero sigue pisando fuerte en el Ejecutivo. La presencia con tono descontracturado y alegre de Caputo, con su renovado estilo, no solo movió el avispero en la costa atlántica, sino que volvió a ponerlo en el centro de la escena mediática.

El 2025 fue muy ingrato con el principal asesor del mileismo. El año pasado el poder de “Santi” Caputo se fue erosionando de manera continua en su interna sin tregua con Karina Milei. La hermana del mandatario incrementó su influencia con la inesperada victoria en las elecciones legislativas de medio término llevadas a cabo a finales de octubre. La funcionaria se adjudicó a sí misma el contundente triunfo por el armado territorial que los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, sus lugartenientes, lograron consolidar a nivel nacional.

Por otro lado, lo cierto es que Caputo, con sus contactos offline en Estados Unidos, consiguió el salvataje del Tesoro norteamericano semanas antes de la contienda electoral. Esa gestión de lobby e influencias diplomáticas a la sombra incidió en el resultado más que cualquier estrategia clientelística que pudieran haber montado los riojanos. Un logro que jamás se lo reconocieron ni le dieron las gracias. A partir de este verano, el enfant terrible de Casa Rosada renovará energías para seguir peleando en el ring presidencial.