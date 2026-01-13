El elogio de Patricia Bullrich a Fátima Flórez: “Me estudió”

En plena temporada teatral de verano marplatense, Patricia Bullrich aprovechó su paso por La Feliz para presenciar el show de Fátima Flórez en el Teatro Roxy, donde la humorista despliega un repertorio de voces, bailes y personajes que provocan carcajadas y aplausos.

Entre las múltiples imitaciones que la actriz presenta en escena, una de las que más llamó la atención fue la de la propia senadora, a quien Flórez retrata con notable precisión cómica. Al finalizar la función, Bullrich no ocultó su alegría y celebró el homenaje humorístico, destacando la calidad del trabajo de Flórez.

“Re divertido, re bien hecho. Mi personaje lo sacás bien. ‘Duro’ (risas). Me encantó, increíble cómo imitás”, dijo Bullrich, subrayando su agrado por la forma en que la artista captó su perfil y su lenguaje en el show.

En diálogo con el público y con la propia Flórez, la senadora valoró no solo la imitación puntual, sino la capacidad de la actriz para “ponerse en el otro de una manera tan impresionante” y meterse de lleno en cada personaje que representa en la obra.

Bullrich incluso dijo con una sonrisa que Flórez “me estudió”, en referencia a que la imitadora se tomó el tiempo de observar y reconstruir su forma de hablar y de estar en escena, algo que, según la política, la divierte y la halaga por igual.

El clima distendido y de reconocimiento mutuo marcó el encuentro entre ambas figuras, en una velada donde el humor y el espectáculo se combinaron con la espontaneidad de una admiración pública.