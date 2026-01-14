La Casa Rosada gastará $ 1,7 millones diarios en panes y medialunas

La Casa Rosada destinará más de 1,7 millones de pesos diarios a la compra de panes, medialunas y otros productos de panadería, según una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia. Según publicó el medio Realpolitik, el proceso contempla un contrato por seis meses, con posibilidad de prórroga, y eleva el gasto total previsto a más de $311 millones para abastecer al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el pliego, se adquirirán miles de unidades de distintos productos, entre ellos pan miñón, pan árabe, pan para hamburguesas y medialunas, tanto de manteca como de grasa. El volumen proyectado implica un consumo mensual que rondaría los $50 millones solo en medialunas, a valores actuales de mercado.

La magnitud del gasto generó cuestionamientos en distintos sectores, especialmente en un contexto económico marcado por la caída del consumo de los hogares. Tanto estadísticas oficiales como mediciones privadas vienen mostrando una reducción en la compra de alimentos, menos visitas a supermercados y un aumento de la morosidad en créditos y tarjetas, reflejo de una situación de fuerte ajuste para gran parte de la población.

El contraste entre el discurso oficial de austeridad y la licitación millonaria para garantizar panes y medialunas en la Casa Rosada volvió a poner el foco en las prioridades del gasto público en un escenario de restricciones presupuestarias y deterioro del poder adquisitivo.