Milei se puso en modo cómic: las ilustraciones con su imagen que sube a las redes

Javier Milei volvió a recurrir a un lenguaje que ya es habitual en su comunicación digital: el formato cómic. En su cuenta de Instagram, el Presidente comparte desde hace tiempo ilustraciones que lo muestran como protagonista de escenas caricaturescas, con estética de historieta y mensajes políticos explícitos. La estrategia no es exclusiva del mandatario: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también utiliza este recurso en sus redes sociales, en ambos casos con contenidos producidos y difundidos por cuentas libertarias afines al oficialismo.

Uno de los cómics que circuló desde el entorno de Pettovello fue publicado en su cuenta de X (ex Twitter). En la ilustración se la ve junto a Milei dialogando sobre el rol del Estado y las políticas sociales. “Durante años nos hicieron creer que lo correcto era que nos regalen pescado”, dicen en el primer cuadro. En la escena siguiente, ambos aparecen sosteniendo una caña de pescar, con la consigna de que el actual gobierno no entrega ayudas directas sino que “enseña a pescar”, en una alusión directa y crítica a las políticas asistencialistas de gobiernos anteriores, a las que el oficialismo suele calificar como populistas.

Milei, por su parte, compartió en Instagram al menos dos historietas con él como figura central. En una de ellas aparece arriba de un ring de boxeo enfrentando a un monstruo cubierto de billetes, que simboliza a “la inflación”. La secuencia se desarrolla en tres rounds y en todos el Presidente resulta vencedor. El mensaje es claro: el Gobierno se atribuye haber derrotado al principal flagelo económico del país, una de las banderas discursivas más repetidas por la administración libertaria desde su asunción.

La segunda ilustración apela al contraste político. En el cómic, un militante identificado con La Cámpora increpa a Milei y le dice que no hizo nada por la Argentina. Como respuesta, el Presidente toma el teléfono y llama a Federico Sturzenegger. A partir de ahí se despliega una lista extensa de medidas, reformas y acciones del gobierno, presentada de manera exagerada y humorística, reforzando la idea de una gestión hiperactiva frente a las críticas de la oposición.

El denominador común de todas estas piezas es el uso del lenguaje visual del cómic para simplificar mensajes políticos, reforzar logros de gestión y construir antagonistas claros. Lejos del tono institucional tradicional, Milei y parte de su gabinete profundizan un estilo comunicacional que ya venían utilizando, más cercano a la cultura digital y a la lógica de las redes sociales, donde la caricatura y la exageración funcionan como herramientas de comunicación y militancia.