Guerra de periodistas: por qué Feinmann destrozó a Brancatelli

Diego Brancatelli fue protagonista de un increíble blooper periodístico en el programa televisivo “A la Barbarossa” al entrevistar a Francisco Montes, secretario de Gobierno del Municipio de Pinamar. Frente a la conductora del ciclo y sus colegas, el periodista apuntó contra los accidentes de tránsito ocasionados por el uso permisivo de vehículos UTV y quads en la ciudad balnearia.

En plena nota, Brancatelli destacó: “Como podemos cortar con todo esto, cuando se promociona una de las actividades principales que viene en el verano para Pinamar, Cariló y toda la zona, que es el Enduro de verano. Un evento de cuatriciclos y UTV donde miles de personas asisten con sus vehículos”. “Una actividad principal de Pinamar es el Enduro de verano”, remarcó el periodista y remató:"¿O hay una decisión de prohibir esto, y no promocionarlo, o arengamos a que todos vengan con su cuatriciclo?”.

Apuntando contra el funcionario pinamarense, Brancatelli recalcó que el encuentro competitivo de deporte motor se llevara a cabo del 20 al 22 de febrero y convocará a miles de vehículos. Sin embargo, Montes corrigió la información y aclaró: “El Enduro de verano es en una ciudad de Villa Gesell, no es en Pinamar. No es algo que podamos controlar y que nosotros promocionamos”.

Al contrastar el desacierto en la información difundida, Brancatelli se corrigió y sostuvo que en Cariló existía una competencia de esa índole, a lo que el funcionario de forma contundente respondió:" Cariló es todo bosque. Lo que vos te referís es Enduro de verano que es en Villa Gesell”. El mal momento del periodista al aire y que la misma Georgina Barbarossa tuvo que socorrer cambiando de tema, fue compartido en redes sociales por Eduardo Feinmann con el siguiente mensaje: “Dios mío”.

El reportaje televisivo se centró en el uso indebido de cuatriciclos y automóviles areneros. Este lunes, un niño de ocho años viajaba en un UTV junto a dos adultos y dos nenas. El vehículo chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona balnearia conocida como La Frontera en Pinamar. El impacto provocó en el joven Bastian una grave lesión hepática y un traumatismo de cráneo, lo que complicó su estado general.

En estos momentos, el chico se encuentra en terapia intensiva y fue operado en la zona del hígado. Está estable, pero sigue grave. La madre de la víctima del siniestro remarcó: ”Su cuadro sigue siendo crítico".