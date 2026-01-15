Los "chivos" de Nancy Pazos en sus vacaciones

La presencia de Nancy Pazos en Monte Hermoso combinó descanso, trabajo y promoción. La periodista está en la localidad balnearia del sur bonaerense porque esta semana presenta allí su programa, una edición especial en vivo que la llevó a instalarse unos días en la ciudad, aprovechando el clima de verano y el movimiento turístico.

En ese contexto, Pazos también usó sus redes para mostrar algunas de las actividades que realizó durante sus vacaciones. En uno de los contenidos que compartió, hizo "chivos” para una excursión en cuatriciclo organizada por RMQUADS, una empresa local que ofrece recorridos guiados por médanos, caminos de arena y zonas costeras.

El tour en cuatriciclo consiste en una travesía en vehículos todo terreno de cuatro ruedas que permite recorrer sectores de difícil acceso, atravesar dunas y finalizar en playas amplias y abiertas, combinando paisaje y experiencia off road. En el video difundido por la periodista no se la ve manejando: las imágenes corresponden únicamente al final del recorrido, cuando el grupo llega a una playa rodeada de dunas.

Allí, visiblemente entusiasmada, Pazos lanzó una frase que rápidamente llamó la atención en redes: “Yo viajé a Marruecos para ver dunas y estaban acá”. El comentario, dicho en tono sorprendido y celebratorio, cerró el clip con una imagen de disfrute y asombro por el paisaje natural de la costa bonaerense.

Entre salidas al aire, descanso y promociones, la estadía de Pazos en Monte Hermoso dejó en evidencia una forma de vacaciones híbridas, donde el tiempo libre convive con la exposición en redes y los contenidos promocionales.