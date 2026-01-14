Polémica por las presuntas agresiones sexuales de Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias quedó envuelto en una fuerte controversia pública y judicial a partir de denuncias por presuntas agresiones sexuales, acoso y abuso de poder ocurridas en el marco de relaciones laborales. Las acusaciones, que refieren a hechos sucedidos en 2021, generaron repercusión internacional y derivaron en la apertura de diligencias por parte de la justicia española.

Las acusaciones fueron realizadas por una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta que habrían prestado tareas para Iglesias en 2021, en residencias ubicadas en el Caribe. Según sus testimonios, relataron situaciones reiteradas de hostigamiento, tocamientos no consentidos y un clima laboral marcado por el control, la intimidación y la desigualdad de poder.

De acuerdo con los relatos difundidos, las mujeres también aseguraron que el cantante les habría impuesto condiciones que consideraron abusivas, como la exigencia de realizarse pruebas de VIH y de embarazo como requisito para continuar trabajando. Ambas coincidieron en que esas prácticas no eran habituales ni justificables dentro de una relación laboral normal.

Las denuncias describen además jornadas extensas, aislamiento, restricciones en la comunicación y una dependencia económica que, según sostienen, habría sido utilizada para ejercer presión. Los testimonios forman parte de investigaciones periodísticas que recopilan declaraciones directas y documentación aportada por las denunciantes.

A partir de la presentación formal de las acusaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició diligencias para analizar el caso y determinar si corresponde avanzar con una investigación penal, teniendo en cuenta que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del territorio español.

Hasta el momento, Julio Iglesias no realizó declaraciones públicas extensas sobre las acusaciones. El caso generó un amplio debate en la opinión pública, entre quienes reclaman una investigación exhaustiva y quienes subrayan la necesidad de respetar la presunción de inocencia, en un contexto de alta exposición mediática.