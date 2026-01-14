Revolución en las redes por los carpinchos de Nordelta

La reciente extracción de carpinchos en Nordelta generó una fuerte ola de indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios criticaron el operativo y defendieron el derecho de estos grandes roedores a permanecer en su hábitat natural. La controversia se disparó luego de que vecinos y ambientalistas denunciaran que seis ejemplares —tres hembras y tres machos— fueron capturados y trasladados en jaulas sin la presencia de veedores ni información clara sobre su destino.

La denuncia, difundida ampliamente en plataformas como Instagram, Twitter y Facebook, señala que el procedimiento realizado por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo de forma irregular y sin el cumplimiento de los protocolos acordados con las organizaciones ambientalistas. Críticas colectivas señalan que, lejos de ser una “solución”, la medida constituye un desalojo de animales que llevan décadas habitando los humedales del Delta del Paraná, territorios que fueron transformados por los desarrollos inmobiliarios y que los propios carpinchos consideran su hogar.

En las publicaciones se multiplicaron comentarios de usuarios que cuestionaron la relocalización forzada y defendieron la convivencia con la fauna local. “Es su ecosistema, nosotros vinimos acá”, escribió una usuaria en una réplica de un video donde se ve cómo los roedores eran cargados en jaulas; otro agregó: “Si hay problemas de tránsito, modifiquen la velocidad, no los saquen de su casa”.

Además, diversos internautas recordaron que el carpincho es una especie autóctona de los humedales argentinos, adaptada a esos entornos acuáticos y boscosos, y que su presencia no puede reducirse a un “problema de convivencia” sin considerar la expansión urbana que los circunda.

La repercusión en redes trascendió lo local: algunos usuarios aprovecharon para reclamar leyes que protejan los humedales y frenen la presión inmobiliaria sobre espacios naturales. La discusión sigue abierta, con voces que exigen transparencia, respeto por los protocolos ambientales y una mirada más amplia sobre cómo armonizar el desarrollo urbano con la preservación de la biodiversidad.