Blanco, rayas y crochet: el verano se escribe desde la costa

Enero en Punta del Este no es solo sol y playa: es un laboratorio silencioso de tendencias. Lejos de las pasarelas y de los shows armados, la moda se define en caminatas sin apuro, after beach con vino blanco helado y looks que parecen espontáneos, pero dicen mucho más de lo que aparentan. Este verano, tres claves se repiten como un mantra visual: el blanco absoluto, las rayas relajadas y el crochet elevado a pieza protagonista.

Zaira Nara lo entendió antes que nadie. Instalada en Uruguay, marcó el pulso de la temporada con un estilismo que parece simple, pero está cargado de intención. Nada de producciones forzadas ni excesos: una camisa oversize a rayas, llevada casi como vestido, suelta, amplia, con esa desprolijidad perfectamente controlada que solo funciona cuando hay oficio detrás. El largo que tapa el short, la caída liviana, el juego vertical de las rayas y los accesorios justos —gorra, lentes oscuros, bolso artesanal y ojotas— construyen una estética coastal off-duty que define al verano 2026.

Las rayas, justamente, vuelven a ocupar un lugar central. Verticales, en tonos suaves, aplicadas a siluetas amplias y cómodas, dejan atrás su costado rígido y se convierten en sinónimo de elegancia relajada. No estructuran: acompañan. No ordenan desde la rigidez: estilizan desde la naturalidad. Zaira las lleva como quien no está “mostrando un look”, sino simplemente viviendo el verano.

Ese espíritu dialoga de manera directa con lo que se vio en José Ignacio, donde el total white volvió a confirmarse como el uniforme no oficial del after beach más chic. En un encuentro íntimo frente al mar, entre dunas, vinos y estética minimalista, figuras como Florencia Raggi, Andrea Frigerio y Florencia Bas demostraron que el blanco no es una moda pasajera sino un lenguaje. Remeras básicas, shorts de tiro alto, camisas caladas, pantalones amplios de lino, transparencias sutiles y texturas artesanales construyen looks que funcionan porque no necesitan esfuerzo.

El blanco total ya no es sinónimo de rigidez ni de solemnidad: es frescura, es luz, es verano. Funciona como un lienzo perfecto para jugar con materiales, volúmenes y accesorios. Sandalias planas, bolsos de rafia, joyería mínima y beauty looks naturales terminan de reforzar esa idea de elegancia sin artificio que domina la costa esteña.

Y si hay alguien que entiende cómo llevar esa lógica a otro nivel, esa es Pampita. Cada salida suya en Punta del Este se transforma en una mini pasarela que resume, casi pedagógicamente, por dónde va la temporada. Su verano fue un recorrido completo por las tendencias, pero hay dos elementos que se destacan por sobre el resto: el crochet y las rayas.

El crochet dejó de ser un guiño artesanal para convertirse en pieza central. Pampita lo llevó en versiones diurnas y nocturnas, en vestidos largos, conjuntos de dos piezas y diseños calados que juegan con la transparencia sin caer en el exceso. El set de crochet a rayas, con pantalón de tiro alto y curvas en rojo y crema, es quizás la imagen más clara de esta tendencia: textura, movimiento, aire boho y espíritu after-beach elevado a diseño de autor.

Las rayas, nuevamente, aparecen como hilo conductor. Marineras, verticales, curvas, en vestidos románticos o en tejidos artesanales, funcionan como un clásico que se reinventa sin perder identidad. Pampita las cruza con sombreros cowboy, sandalias cómodas y maquillaje nude, reforzando una idea de lujo relajado que ya es marca registrada del verano uruguayo.

Entre el blanco absoluto, las rayas suaves y el crochet protagonista, la temporada se define lejos del ruido. No hay estridencias ni imposiciones: hay coherencia, comodidad y una búsqueda clara de naturalidad. La moda del verano 2026 no grita, susurra. Y desde la arena de Punta del Este y José Ignacio, deja en claro que vestirse bien también puede ser tan simple como entender el lugar, el clima y el momento.

por R.N.