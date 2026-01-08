Maratea se burla de su apodo: “Yo, Santi Manotea, te enseño a manotearle al mercado”

Santiago Maratea volvió a sacarle provecho a uno de los apodos más repetidos —y polémicos— que circulan sobre él en redes sociales. Esta vez lo hizo desde la ironía, protagonizando una campaña publicitaria de la fintech Cocos, donde se presenta como “Santi Manotea” para dar vuelta el sentido del término y trasladarlo al terreno financiero.

La campaña, titulada “Manoteá para vos”, invita a hacer una pausa y revisar cómo se maneja la plata cotidiana y, sobre todo, cuántas pérdidas silenciosas se naturalizan sin notarlo. El eje del mensaje apunta a resignificar una idea muy instalada en el lenguaje digital: el verdadero “manotazo” no siempre viene de una persona, sino de malas tasas bancarias, decisiones automáticas, inflación persistente o tipos de cambio desfavorables.

En ese marco, Maratea asume un rol explícito: poner el cuerpo al ruido, exagerar el estereotipo y mostrar, con ejemplos simples, que tomar mejores decisiones financieras puede marcar la diferencia. “Banco, inflación, el tipo de cambio: eso es un verdadero manoteo”, plantea el concepto de la campaña, que busca correr el foco del escándalo personal y llevarlo a la lógica del mercado.

Desde Cocos explican que la propuesta apunta a empoderar a los usuarios para que no se dejen “manotear” por el sistema financiero y aprendan a invertir sus ahorros de manera más eficiente.

Con humor, provocación y una dosis de autocrítica, Maratea vuelve a mostrarse consciente de su imagen pública y la utiliza como herramienta para amplificar un mensaje que excede su figura y apunta a un problema estructural que atraviesa a millones de argentinos.