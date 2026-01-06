El increíble video autocelebratorio que Cositorto lanzó desde la cárcel

Mientras cumple una condena de 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas en el marco del esquema piramidal de Generación Zoe –confirmada recientemente por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes–, Leonardo Cositorto vuelve a hacer ruido desde el encierro. Esta vez, a través de un video creado con IA que circula en redes sociales y plataformas digitales, donde se lo retrata como un mártir de un supuesto complot.

El montaje muestra videoclips de archivo de Cositorto intercalados con una voz en off dramática que narra: “¿Cómo es posible que un líder que inspiraba a millones fuera silenciado de la noche a la mañana? Esta es la historia que pocos se atreven a cuestionar: el ascenso y caída de Leonardo Cositorto. ¿Fue poder o fue justicia? Cuando una visión crece demasiado, cuando un mensaje despierta consciencias, alguien siempre se incomoda. ¿Quién temía que Leonardo Cositorto llegara a la cima? Y más importante, ¿por qué? Un hombre, una visión, un futuro que prometía cambio. ¿Por qué el sistema lo detuvo en seco? ¿Víctima de un complot? O un ejemplo que nunca debió caer? Cuando un poder se siente amenazado, la verdad no siempre es lo que te cuentan. Investiga, cuestiona, saca tus propias conclusiones”.

El video, de tono conspirativo y autocelebratorio, busca reposicionar a Cositorto como una figura perseguida políticamente, en lugar del responsable de una megaestafa que dejó a miles de damnificados sin sus ahorros. Fuentes judiciales y víctimas ven en este contenido un nuevo intento de manipulación pública, similar a los audios y plataformas que el líder de Zoe ha impulsado desde la cárcel en el pasado.

Con causas pendientes en otras provincias como Salta (donde ya recibió 11 años adicionales) y Córdoba, Cositorto no cede en su estrategia de comunicación. Este deepfake con IA representa una evolución en sus esfuerzos por mantener influencia y cambiar la percepción sobre su caída, apelando al discurso victimista para captar simpatizantes o, quizá, futuros "inversores".