En Palermo abrieron el primer "gimnasio facial" de la Argentina

En el barrio de Palermo, Buenos Aires, acaba de inaugurarse el primer gimnasio facial del país: un espacio exclusivo dedicado al entrenamiento muscular del rostro con el objetivo de tonificar, levantar y rejuvenecer el rostro de forma natural, sin cirugías ni inyecciones. El lugar, que ya se volvió viral en redes sociales, ofrece sesiones guiadas por especialistas en “face fitness” y promete resultados visibles con constancia, similar a lo que ocurre con el entrenamiento corporal tradicional.

El centro, ubicado en la zona más trendy de la capital, propone clases individuales y grupales donde los participantes realizan ejercicios específicos para fortalecer los más de 50 músculos faciales. Entre las técnicas que se enseñan están el “face yoga”, masajes de drenaje linfático, ejercicios de resistencia con los dedos y posturas para relajar la mandíbula y reducir la tensión. Cada sesión dura entre 45 y 60 minutos y se recomienda una frecuencia de 2 a 3 veces por semana.

Según las fundadoras del espacio, el concepto llega a Argentina inspirado en tendencias que ya son furor en Estados Unidos, Brasil y Europa, donde el “facial gym” se posiciona como una alternativa natural al botox y los fillers. “El rostro también se puede entrenar. Con constancia, se logra más definición en el óvalo facial, reducción de papada, menos líneas de expresión y un aspecto más descansado”, explican.

El lanzamiento del gimnasio facial generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la novedad (“Por fin algo para levantar pómulos sin bisturí”, “Adiós a la cara de cansada eterna”), otros expresaron escepticismo o ironía: “¿Ahora también voy a tener que hacer sentadillas con la frente?”, “¿Cuánto falta para el gimnasio de orejas?”. Las publicaciones con videos de las clases ya acumulan miles de reproducciones y comentarios divididos entre la curiosidad y el humor.

El precio de las sesiones ronda los $15.000 a $20.000 por clase individual, con paquetes mensuales que bajan el costo por sesión. El centro también ofrece talleres introductorios y asesoramiento personalizado para rutinas en casa. Con la creciente demanda por tratamientos estéticos no invasivos, el primer gimnasio facial de Argentina busca posicionarse como una opción accesible y divertida para quienes buscan cuidar su rostro desde el movimiento y no solo desde el quirófano.

Por ahora, las reservas están abiertas y las primeras semanas ya tienen lista de espera, lo que confirma que el “face fitness” llegó para quedarse en la escena del bienestar porteño.