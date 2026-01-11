Boho Chic: la moda que los famosos impusieron para el verano

El verano 2026 está encontrando su expresión más genuina en el Boho Chic, una estética que conjuga libertad, naturaleza y sofisticación relajada. Esta tendencia, que fusiona la impronta bohemia y hippie con una refinada modernidad, se está consolidando como el uniforme veraniego preferido de las celebridades nacionales que eligen Punta del Este, José Ignacio, Pinamar y Cariló, para marcar pauta en cada evento social y alfombra rosa de la temporada estival.



Interlocutoras. Nicole Neumann, figura indiscutida de las pasarelas y de las tendencias resort, encarna la evolución más contemporánea del Boho Chic. En el inicio de la temporada en la costa uruguaya, la modelo presentó combinaciones que equilibran texturas artesanales con una paleta cromática refinada.



En una de sus apariciones, Neumann optó por piezas de crochet en tonos claros, superponiendo ruanas y accesorios con dijes delicados que evocan la artesanía bohemia. Este look, con su aporte de botas negras de caña baja, ilustró cómo contrastar lo rústico con lo delicado para lograr un resultado urbano y cosmopolita dentro del espíritu libre del Boho Chic.



Carolina “Pampita” Ardohain, otro ícono de la moda, ha sido igualmente influyente en la conformación del imaginario veraniego. Su lectura del Boho Chic se inclina hacia silencios cromáticos y flujos etéreos. Optó por túnicas amplias y vestidos de caída fluida en paletas que remiten a la luz y al mar, integrando estampados geométricos y motivos inspirados en la naturaleza. Estas elecciones no solo realzan su figura, sino que también proyectan una estética serena y natural, perfecta para tardes frente al mar o cócteles en jardines de verano.



Zaira Nara, por su parte, propone una lectura más audaz y textural del Boho Chic. Su estilo, que ha mostrado variaciones durante los eventos de la temporada, combina paletas tierra y ocre con prendas artesanales como ruanas y ponchos que aportan movimiento y calidez visual. En algunos outfits, la modelo intercaló elementos de cuero con superficies ligeras, reforzando un espíritu bohemio sofisticado que dialoga tanto con la playa como con la noche esteña.



Juana Viale, con su presencia siempre atenta a la moda, ha incorporado piezas que, sin ser puramente Boho, comparten ese ethos de comodidad elevada. En la presentación de la temporada nocturna en Punta del Este, eligió líneas limpias y colores neutros, blanco y gris cemento, articulando ruanas artesanales sobre siluetas minimalistas que despliegan un equilibrio entre modernidad y tradición textil.



Fashion Style. Aunque menos expuestas en las crónicas de moda, figuras como Zuzu Coudeu (la hija de Sol Acuña), la diseñadora Paz Cornú, la modelo Soledad Solaro y la influencer y actriz Candela Molfese han dejado su impronta con elecciones que respetan el lenguaje boho: faldas largas fluidas, blusas holgadas y accesorios naturales que encarnan una sofisticación espontánea. Estos estilismos, vistos en celebraciones privadas y encuentros sociales, demuestran cómo la tendencia se ha infiltrado en todos los rincones del circuito fashionista, desde los eventos más exclusivos hasta los sunset más relajados.



En conjunto, estos looks subrayan una lectura de la moda veraniega que privilegia la libertad y la naturalidad sin renunciar a la elegancia consciente.El Boho Chic en Argentina para el verano 2026 no es solo un statement estético, es una declaración de estilo que abraza la artesanía, la textura y la autenticidad, transformando cada prenda en un gesto de identidad personal y colectiva.

