Videos del infierno: el fuego sin tregua en la Patagonia

El fuego no da tregua en la Patagonia argentina. Desde principios de enero, una serie de incendios forestales de gran magnitud arrasó más de 15.000 hectáreas de bosques, pastizales y zonas rurales en distintas áreas del sur del país, especialmente en la provincia de Chubut y regiones cordilleranas cercanas. Las imágenes y videos que circulan muestran columnas de humo que oscurecen el cielo, montes enteros consumidos por las llamas y un paisaje transformado en cenizas.

Uno de los principales focos se inició en la zona de Puerto Patriada, cerca de Epuyén, y se expandió con rapidez debido a condiciones climáticas extremas: sequía prolongada, temperaturas elevadas y fuertes vientos que favorecieron la propagación del fuego y dificultaron las tareas de contención. Con el correr de los días, el incendio avanzó hacia áreas de alto valor ambiental, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles y reservas naturales de la región andina patagónica.

El impacto sobre la población fue inmediato. Miles de personas debieron ser evacuadas de manera preventiva, entre ellas habitantes de zonas rurales y turistas que se encontraban en la región. Varias viviendas, cabañas y estructuras productivas resultaron destruidas o severamente dañadas por el avance de las llamas, dejando a familias enteras sin sus pertenencias y profundizando la emergencia social.

En el combate contra el fuego trabajan cientos de brigadistas, bomberos voluntarios, personal de seguridad y equipos especializados, apoyados por medios aéreos que operan en condiciones complejas. La falta de lluvias y los cambios constantes en la dirección del viento obligan a redoblar esfuerzos y a replantear las estrategias de contención de manera permanente.