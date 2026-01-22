Quiénes son los influencers místicos de Milei

Flavio Arenales vive en lo profundo de La Matanza. Aunque se define como carpintero, cuando el bolsillo aprieta suele hacer todo tipo de changas, como la jardinería. No es su única habilidad: el hombre dice ser también médium y pai umbanda, y sostiene que esas habilidades sobrenaturales que posee están lejos de ser algo que lo afecta sólo a él. Es que Arenales, dice, mantuvo una pelea esotérica a fines de noviembre de 2023, que terminó siendo central para definir el futuro del país. El hombre estaba en viaje al ministerio de Economía, entonces ocupado por Sergio Massa, para protestar contra él y su entonces candidatura. Pero en el transcurso de ese viaje sintió que algo pasaba en el Obelisco: ahí vio a umbandistas brasileños haciendo “un trabajo”, por lo que se convenció que habían sido enviados por Lula.

“En ese momento se puso todo negro el cielo, y se levantó una tormenta que levantó todo a la mierda. Todo eso negativo que traían para que Milei pierda en el balotaje, que era una traba que le iban a poner, las trabajé y las transformé en energías positivas. Yo tenía que plasmar de alguna manera cómo hacer un escudo para Milei esa noche. Y ahí nació 'la Fuerza del Cielo', que es mi fuerza. Esto es lo que pasó, acá no hay hechizos”, le dijo al Diario Ar en una entrevista. En esa nota lucía ese “escudo” con el que logró derrotar a sus enemigos: un cartel de cartón que tiene, escrito en fibrón, la leyenda “las fuerzas del cielo”. Hay un detalle que Arenales omite llamativamente en su relato: el 15 de noviembre es el día del Umbanda en Brasil, y el Obelisco es el lugar en el que se suelen juntar.

Todo esto no sería más que una anécdota sino fuera porque el Presidente recibió, el viernes 9, a Arenales -y a su escudo mágico- en la Casa Rosada. Fue un encuentro en el que también participaron otros influencers libertarios clase B, que generó mucha polémica porque sucedió justo en el mismo momento en que la Patagonia se prendía fuego. De cualquier manera, atrás de las peculiares biografías de los invitados de Javier Milei se asoma de costado la interna oficial. Las fuerzas del cielo, las que conectan al libertario con Dios y también las que le dan poder al escudo de Arenales, actúan de maneras misteriosas.

Encuentro

“Sos el mesías”, le dijo Geraldine Praís, envuelta en lágrimas, al Presidente en esa reunión. Ella era, literalmente, una de las caras más conocidas del encuentro: su rostro tatuado fue viral durante la última campaña, cuando se presentó como candidata a concejala de Esteban Echeverría por La Libertad Avanza. La mujer de 43 años tiene todo el cuerpo tatuado: “Milei 27”, dice en su brazo derecho, “castrate, castra, adopta, callejeros, no compres” en su rostro, y un león dibujado en el cuello. Según una nota de Perfil, ella vive en un monoambiente con veinte gatos y cinco perros. ¿Qué pensará Praís de que Milei haya hecho clonar a su fallecido perro Conan, una práctica más que cuestionada por los protectores de animales? ¿Habrá dialogado con él sobre los casi dos años que tuvo a los cinco clones encadenados y encerrados en su departamento en el Abasto?

En la reunión, en la que también estuvieron presentes algunas figuras de las redes como Graciela Travaglini -una jubilada furiosa anti K-, Nicolás Sosa -que se refirió al Presidente como “el elegido”-, Damián Miguel Acosta -conocido como “El tío Tepa”, que trabaja como director comercial de una empresa automotora-, Jimena Etcheverría, una editora de videos, Eric Ivan Acosta -“serás un prócer”, le dijo al libertario-, la arquitecta Marina Biagetti y otro que se hace llamar "laretenesadentro", Milei les agradeció el aporte que hacían a la batalla cultural.

El vínculo entre los influencers y Milei fue Santiago Oría, el camarógrafo del libertario que ocupa un cargo en la administración pública. De ahí que puertas para adentro el encuentro se leyó en clave de la interna: en la Casa Rosada suelen bromear con que Oría le pide permiso a Karina Milei hasta para ir al baño. La secretaria general, además, viene haciendo esfuerzos para sumar algo de músculo en la arena digital, mundo en que Santiago Caputo y sus soldados le sacan mucha distancia. La menor de la familia reclutó primero a “Fran Fijap”, un libertario combativo en las redes -que varias veces se viralizó por los ataques que recibió en la calle- al que el caputismo jamás quiso. La presidenta del partido también había sumado a otros indeseables por el bando rival: los influencers Iñaki Gutiérrez y su pareja Eugenia Rolón, que en el comienzo del Gobierno fueron desterrados por un error en el manejo de la cuenta oficial de la Casa Rosada. Esa apuesta, de cualquier manera, parece haber encontrado un serio problema: Rolón protagonizó un accidente en su vehículo en Mar de Ajó, cuando manejaba alcoholizada (ver recuadro).

¿Karina estará pensando en Arenales como un refuerzo para su escudería digital? Alguna lógica tiene: entre mediums hablan el mismo idioma.