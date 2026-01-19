Qué dijo el abogado de la argentina detenida en Brasil por gestos racistas

La detención de una abogada argentina en Brasil por gestos considerados racistas generó repercusión en ambos países y abrió un debate sobre el alcance de la legislación brasileña en este tipo de delitos. Se trata de Agostina Páez, quien fue demorada, se le retuvo el pasaporte y quedó sujeta a una serie de medidas restrictivas mientras avanza la investigación judicial.

Según se informó, la Justicia brasileña dispuso que Páez permanezca en el país con una tobillera electrónica, una decisión que apunta a garantizar su sujeción al proceso. El caso se encuadra en una normativa especialmente estricta en Brasil, donde los delitos vinculados al racismo tienen penas severas y un fuerte respaldo institucional.

En ese contexto, Sebastián Robles, abogado defensor de Páez, dio detalles sobre la situación judicial de su clienta en declaraciones al programa Coworking, que conduce Nacho Otero por Delta 90.3. Allí sostuvo que “Agostina está cumpliendo estrictamente todas las medidas que dispuso la justicia” y explicó que “la justicia decidió ponerle la tobillera electrónica para que ella no salga del país”. Robles remarcó además el impacto del caso en el entorno cercano de la detenida. “La familia está muy preocupada”, señaló, y subrayó la postura de la defensa frente al proceso en curso: “Somos muy respetuosos del proceso legal y confiamos en la justicia brasilera”.

El abogado también se refirió al marco legal que enfrenta su clienta y a la gravedad de las acusaciones. “Las penas van de 2 a 5 años marcadas por este delito”, explicó, al tiempo que precisó que en Brasil existen dos figuras penales distintas. “Acá tenemos dos tipos de delitos como lo son la injuria racista y el racismo. La diferencia de los dos delitos varía en el contexto que se da”, indicó. Por último, Robles descartó que la condición de turista argentina haya influido en la decisión judicial. “Yo no creo que haya tenido que ver con que ella sea una turista argentina”, afirmó.

Mientras la causa avanza, Páez permanece bajo control judicial en Brasil, a la espera de definiciones que podrían marcar un precedente sobre cómo se aplican las leyes contra el racismo a extranjeros involucrados en este tipo de episodios.