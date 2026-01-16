Pergolini, durísimo contra el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat no solo generó felicitaciones y muestras de afecto en redes sociales, sino también reacciones críticas. Una de las más filosas fue la de Mario Pergolini, que se refirió al compromiso con un tono irónico y cuestionador.

Desde sus redes sociales, el conductor y empresario recordó antiguas declaraciones de la cantante en las que aseguraba que no se veía casándose. “¿No era que esta generación ya no se casaba?”, lanzó Pergolini mientras reproducía un viejo clip de Espósito hablando sobre el tema.

El comentario no quedó ahí. Con su estilo ácido, Pergolini armó una lista ficticia de regalos para la boda, cargada de sarcasmo. Entre las propuestas mencionó objetos absurdos y situaciones irónicas, como una noche de pasión, una lámpara personalizada, una picada o incluso referencias políticas vinculadas al entorno de la pareja.

En el video, grabado durante sus vacaciones, el ex conductor de Cual es también ironizó sobre cómo imagina la celebración. “Debe ser un fiestón con bailarines, peronistas… a mí no me inviten”, dijo, antes de cerrar con un escueto y ambiguo “que sean felices”.

Las declaraciones sorprendieron por el tono crítico y por apuntar directamente al cambio de discurso de Lali respecto del matrimonio, un tema que la artista había cuestionado públicamente en el pasado.

Mientras tanto, Espósito y Rosemblat continúan recibiendo mensajes de apoyo tras confirmar su compromiso, aunque todavía no trascendieron detalles sobre la ceremonia ni sobre la reacción de la pareja ante los dichos de Pergolini.