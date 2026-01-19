Moria Casán se enojó con Pedro Rosemblat porque no quiere ir a su programa: “Quién sos”

En medio de la repercusión por el anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Moria Casán sorprendió con una reacción inesperada que combinó desilusión, críticas al matrimonio y un fuerte enojo con el futuro esposo de la cantante.

En diálogo televisivo, la diva expresó su decepción al enterarse de la boda. “Me preguntaron ayer y me desilusioné. Porque me parece raro que se case. Me parece que la perdemos”, lanzó, fiel a su estilo frontal, al cuestionar una decisión que considera contradictoria con la imagen libre e independiente que asocia a Lali.

Sin embargo, el foco más filoso de sus declaraciones estuvo puesto en Rosemblat. Casán contó que desde la producción de su programa intentaron invitarlo en más de una oportunidad, pero que el periodista no solo rechazó las convocatorias, sino que tuvo una actitud que la molestó profundamente. “Lo invitaron dos veces y medio lo deliró. Me parece maleducado”, afirmó.

La conductora aclaró que no cree que Rosemblat sea una persona agrandada, pero sí cuestionó su forma de manejarse con el equipo. “Yo no le escribo, no tengo ni el número. No me interesa”, dijo, marcando distancia y dejando en claro su enojo. En mismo tono, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “¿Quién sos?”, en alusión a la negativa del periodista a participar de su ciclo, algo que interpretó como una falta de respeto.

Casán también aprovechó para reiterar su mirada crítica sobre el matrimonio como institución. Recordó su propia experiencia personal y sostuvo que se trata de una estructura que no comparte ni reivindica. A pesar de sus cuestionamientos, la diva fue cuidadosa al diferenciar a Rosemblat de Lali. Sobre la cantante, expresó afecto y admiración, la definió como “una mina increíble” y destacó el vínculo artístico y personal que las une desde hace años.