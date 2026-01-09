Friday 9 de January, 2026
Hoy 15:15

Griselda Siciliani dolida tras los audios de Luciano Castro: “Ni sé lo que es el poliamor”

La actriz rompió el silencio tras la filtración de mensajes comprometedores de su pareja con otra mujer y describió con sinceridad cómo atraviesa el escándalo que expuso su relación en lo público y en lo íntimo.

Griselda Siciliani | Foto:CEDOC

Griselda Siciliani habló por primera vez tras la polémica desatada por la difusión de audios de Luciano Castro en los que el actor intenta seducir a otra mujer mientras estaban en pareja, una situación que impactó tanto en los medios como en su vida personal. Siciliani eligió el programa de Moria Casán para dar su postura y dejó claro cuánto la afectó la exposición de algo que consideraba privado.

La actriz, protagonista de Envidiosa (Netflix), confirmó que lo que trascendió ocurrió realmente y lo vivió con una mezcla de dolor y sorpresa: “No tenemos pareja abierta ni poliamor; ni siquiera sé lo que es”, afirmó, marcando una línea tajante sobre la naturaleza de su vínculo con Castro y descartando cualquier acuerdo no convencional.

Siciliani explicó que lo que más le molestó fue la exposición pública del incidente y no tanto el hecho en sí. Dijo que la noticia de los audios le apareció en redes y que, al escucharlos, sintió incomodidad y hasta risa por el tono del mensaje del actor, al que describió como de “nivel meme”. Afirmó que preferiría no haber tenido que escucharlos y que la difusión le resultó agotadora.

En su diálogo con la conductora, la actriz dejó en claro que conoce a Castro desde hace décadas —más de 20 años— y que su elección de pareja es consciente, aunque ahora se encuentra procesando cómo enfrentar la repercusión mediática. Siciliani sostuvo que cada persona es responsable de su propia vida y que ella no juzgará ni analizará en detalle lo sucedido más allá de aceptar lo que pasó y cómo lo enfrentan.

La controversia continúa creciendo en el mundo del espectáculo, con más versiones y presuntas involucradas circulando, pero Siciliani eligió sostener su postura desde la calma, cuestionando la exposición de la intimidad y destacando que la situación le resulta incómoda ante la mirada pública.

