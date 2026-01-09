Cómo es la nueva vida de Tacho Riera y Thelma Fardin

En una charla distendida con El Disparador (Delta 90.3), Tacho Riera mostró una faceta cada vez más alejada del vértigo mediático y más cerca de una vida simple, de mar y obra en construcción. Literalmente.
A los 40 años, el actor atraviesa un momento de reordenamiento personal y vital junto a su pareja, Telma Fardín, con quien está desde hace casi tres años y con quien decidió construir su primera casa en Chapadmalal. “Estamos viviendo en unas cabañas mientras terminamos nuestra casa. Para fines de enero ya debería estar lista”, adelantó al aire.
La obra no es solo una inversión: es una experiencia compartida. “Estamos construyendo con paneles, una construcción en seco. Es bastante más simple, medio como armar un Lego, entonces nos metimos de lleno: armamos paredes, metimos mano, es muy divertido”, contó, con entusiasmo genuino.
Chapadmalal, además, tiene un valor simbólico en la historia de la pareja. “Yo lo conocía de antes, pero apenas nos conocimos el primer viaje que hicimos juntos fue acá. Nos metimos en el mar en pleno invierno. Una locura. Pero cuando uno está enamorado no le importa nada”, recordó.
Para evitar roces típicos de cualquier obra, tomaron una decisión práctica: dividir tareas. “Hicimos algo inteligente: yo decido cómo va la casa por afuera y ella por adentro. El exterior va a ser negro, esa fue idea mía. El interior lo diseña todo Telma, tiene muy buen gusto”, explicó.
El cambio de ritmo también se nota en su rutina. “Antes era más nocturno, ahora cada vez soy más tempranero. Me levanto, cafecito, playa. Ya salí todo lo que tenía que salir”, admitió. La casa, entonces, funciona como metáfora: no solo se construye un hogar, sino una nueva etapa. “Estamos bien juntos, nos gusta lo que estamos construyendo. Después se verá”, dijo, sin apuro.
por R.N.
