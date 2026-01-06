El video de Roberto y Felipe Pettinato con su perro al que no admitieron en un hotel cinco estrellas

Un video publicado recientemente en las cuentas de Instagram y X de Roberto Pettinato y su hijo Felipe se viralizó rápidamente: en las imágenes, padre e hijo llegan a la recepción de un hotel cinco estrellas con su perro, un bulldog francés, y son informados de que no se permiten mascotas en las habitaciones, pese a que previamente habían consultado y recibido una respuesta afirmativa por teléfono.

En el clip, grabado por el propio Roberto, se escucha al empleado explicando la política del establecimiento, mientras Pettinato insiste en que "esto es discriminación" y Felipe agrega comentarios irónicos sobre la "exclusividad" del lugar. El video termina con ellos retirándose, perro en brazos, y un texto superpuesto que critica la falta de coherencia en los hoteles de lujo argentinos respecto a las mascotas.

El episodio desató cientos de comentarios en redes, con usuarios divididos entre quienes apoyan las reglas de los hoteles y quienes defienden el derecho a viajar con animales de compañía. Algunos señalaron que varios cinco estrellas en Buenos Aires sí son pet-friendly (como el Four Seasons o el Alvear), mientras otros recordaron casos similares de celebridades.

El incidente cobra mayor relevancia por el contexto judicial de Felipe Pettinato, quien enfrenta un juicio oral programado para septiembre de 2026 por el delito de incendio seguido de muerte. Está procesado por haber provocado intencionalmente el incendio en su departamento de Belgrano en mayo de 2022, donde falleció calcinado su neurólogo y amigo Melchor Rodrigo. Según la acusación, usó un encendedor y un aerosol para generar las llamas, sin intentar rescatar a la víctima, que dormía bajo efectos de medicación. La pena prevista va de 8 a 20 años de prisión.

Además, Felipe fue condenado en 2024 a nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una menor. Mientras tanto, los Pettinato continúan activos en redes, donde este video del perro se convirtió en un momento de "normalidad" familiar en medio de sus controversias públicas.