Los videos sobre la China Suarez en las redes de Turquía

El material, difundido en clave burlona, muestra una sucesión de fotos y clips de Suárez con Rusher King, David Bisbal, Nicolás Cabré, Lauty Gram, Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña, antes de llegar a su relación actual con Mauro Icardi. El objetivo del video es claro: provocar al delantero del Galatasaray apelando a su vida personal y al historial sentimental de su pareja, una práctica habitual en el folklore futbolero más agresivo.

El tono del montaje se inscribe en una lógica machista todavía frecuente en ciertos sectores del fanatismo deportivo, donde se busca herir al jugador rival utilizando a su pareja como blanco simbólico del ataque, sin reparar en la exposición ni en el impacto personal.

La viralización de este contenido coincidió con un momento de fuerte visibilidad de la pareja en Turquía. Tras pasar las fiestas de fin de año en la Argentina, La China Suárez y Mauro Icardi regresaron juntos y solos a Estambul, sin sus hijos, para retomar sus rutinas y compromisos laborales en el país europeo.

El regreso fue registrado en el aeropuerto de Ezeiza y marcó la continuidad de la relación en el exterior, donde Icardi continúa ligado al Galatasaray y Suárez se instaló de manera estable. Pese a los ataques en redes y a la circulación de videos provocadores, la pareja mantiene su vínculo y su vida cotidiana en Turquía, lejos del ruido mediático argentino.