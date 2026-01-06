El actor de telenovelas que fue novio de Catherine Fulop y de la presidenta de Venezuela

En medio de la crisis venezolana tras la captura de Nicolás Maduro, resurgió un capítulo inesperado del pasado sentimental de Delcy Rodríguez: su relación con el actor Fernando Carrillo, conocido en Argentina por su matrimonio con Catherine Fulop y por éxitos como “Abigail” y “Rosalinda”.

Carrillo, de 59 años y ferviente defensor del chavismo, confesó en una entrevista televisiva chilena que mantuvo un noviazgo con Rodríguez –hoy presidenta encargada– durante varios años. Aunque las versiones varían entre uno y tres años, el romance se situó alrededor de 2006-2007, cuando Delcy comenzaba su ascenso político bajo Hugo Chávez y el actor vivía el pico de su fama.

“Fue el gran amor de mi vida”, aseguró Carrillo, quien la describió como una “mujer brillante, muy preparada, leal, fiel y valiente”. Sin embargo, admitió las críticas que recibió: “A mí me decían ‘¿cómo podés estar con una tipa tan fea después de Catherine Fulop?’”, recordando su mediático matrimonio con la actriz argentina entre 1990 y 1994, marcado por infidelidades y un divorcio escandaloso.

El galán venezolano, que también tuvo otros matrimonios y es padre de dos hijos, mantuvo el romance en bajo perfil por las presiones sociales y políticas. Hoy, con Rodríguez al frente del Ejecutivo tras la detención de Maduro, la anécdota cobra nueva relevancia y mezcla el mundo de las telenovelas con la alta política caribeña.

Carrillo no dudó en defenderla ante especulaciones de traición al madurismo: “Es imposible que haya traicionado a Maduro; no he conocido mujer más leal”. Un culebrón de la vida real que une glamour, poder y viejos amores.