Luis Zahera: "En esta profesión, el azar manda”

Luis Zahera atiende en teléfono desde el auto que maneja su productor, le pregunto cómo está y se da este diálogo:

Luis Zahera: Pues muy bien. Acá yendo desde Barcelona a Valencia, donde tenemos función de “Chungo”, pararé a comer algo y a dormir una siesta, muy liado con tanto trabajo, pero contento.

Noticias: Me gusta que la siesta no se negocia…

Zahera: Es que voy a cumplir 60, la siesta a estas alturas queda fuera de la negociación (risas).

“Chungo” es el unipersonal que también traerá a Luis Zahera a Argentina con tres funciones en el Teatro Astral el 23, 24 y 25 de enero, las entradas están casi agotadas porque Zahera es uno de los mejores actores vivos. Dueño de un decir personalísimo y de una presencia única, puede ser un policía al límite en “Entrevías”, el temible vecino de “As Bestas” o el veterinario cascarrabias de la serie “Animal” y es imposible sustraerse a su magnetismo.

Ganador de dos Premios Goya por “El Reino” y “As Bestas”, actor estupendo y querido, gallego con chispa y gracia, Luis Zahera hace una pausa en el viaje para charlar con NOTICIAS.

Noticias: ¿Cómo surgió “Chungo” y por qué se llama así el espectáculo?

Zahera: Mira, en 2008 con la crisis de Lehman Brothers no había trabajo en cine, ni en teatro, ni en televisión, entonces se me ocurrió hacer un monólogo en formato pequeño, pero al principio no sabía qué contar. Hablé con grandes monologuistas de Galicia y me dijeron: "Joder, pues hay una crisis mundial, háblales de tu crisis particular". Y yo claro, siempre hacía de malo, de “chungo” como le decimos acá, todos papeles de tipos terribles. Así que me monté un monólogo sobre eso hablando de mí, de mis hermanas, de mi madre, de mi padre, de los curas del La Salle, que es donde estudié, un poco para explicar por qué yo acabé de chungo. En realidad todo es un artificio para hacer reír, una cosa entrañable, graciosa y nostálgica que, espero, guste mínimamente en Argentina, aquí en España ya llevamos muchos años haciendo este espectáculo.

Noticias: La infancia en Santiago de Compostela o en cualquier barrio de Buenos Aires en los 70 no era muy distinta de lo que relatás en “Chungo”. Contás algo con respecto a tu mamá que me recordó a la mía y a mi abuela, esa afición por leer los avisos fúnebres y comentarlos

Zahera: Sí, vamos a ver cómo lo explico para la gente más joven, eran tiempos muy distintos. Mi madre tenía cinco hijos, nació en la dictadura, en aquella España gris y terrible, entonces pues a ella eso que mencionas le entretenía. Santiago era un pueblo chico y se hablaba mucho de la gente que moría, era un gran tema de conversación. Mi madre miraba todas las esquelas de los periódicos, los avisos fúnebres como decís vosotros, lo que daba lugar a algunos comentarios desopilantes y a otros que yo amplifico para que el público se divierta. Recordar esas cosas de nuestra infancia de manera simpática es homenajear a mi madre, lo que cuento lo pongo en boca de mi corazón.

Noticias: Ya que estamos volviendo a la niñez, hay un enigma por resolver. Todos te conocemos como Luis pero en tu casa te decían José, ¿por qué?

Zahera: ¡Porque yo soy José Luis! En mi familia y en el barrio soy José, luego en la profesión elegí llamarme Luis como mi padrino que falleció cuando yo era niño. Era muy simpático mi querido tío Luis, entonces me puse su nombre y el apellido de mi madre, cosa que a mi padre le fastidió bastante, prefería que hubiera conservado el Castro. Pero mis hermanas y yo éramos muy de nuestra mamá y no tanto de nuestro papá, así fue la historia con la que Jose Luis Castro pasó a ser Luis Zahera.

Noticias: Hace poco terminaste de filmar “Karma”, la película de Guillaume Canet donde trabajaste con Marion Cotillard y uno de nuestros mejores actores, Leonardo Sbaraglia. ¿Cómo fue esa experiencia?

Zahera: ¿Sabes? Yo ya había hecho otra película con Sbaraglia, “El concursante”, y ahora tuve el placer de volver a rodar con él. Me encanta trabajar con Leo; es un actor extraordinario y, encima, esta vez teníamos una compañera excepcional porque Leo en la película hace pareja con la grandísima Marion Cotillard. Imagínate, estábamos fascinados, especialmente Leo, porque tenía muchísimas escenas con ella. Es un actor fuera de serie, muy trabajador, le interesa darle vueltas a la escena y eso a mí me parece fenomenal. Es que los actores y las actrices argentinos me parecen extraordinarios, de hecho, estoy aterrorizado de actuar con mi monólogo en tu país (risas).

Noticias: Un poco de miedo te metemos...

Zahera: Pero sí, es que allí hay monstruos y demonias de la interpretación y yo soy un vulgar mortal que va a Argentina; estoy un poco acojonado, como se dice en España. Ojalá cuando vaya a Buenos Aires pueda coincidir con Leo, es un gran compañero, me río mucho con él, tiene una energía muy bonita. También compartí la primera temporada de “La unidad” con otro gran actor vuestro y bellísima persona, Michel Noher, a quien le mando un abrazo. Lo bueno de esta profesión es que a veces te vuelve a juntar con compañeros queridos.

Noticias: Justamente en la película que compartiste con Leo Sbaraglia, te volviste a cruzar con Denis Ménochet, el actorazo con quien trabajaste en “As Bestas”. ¿Cómo fue el rodaje de ese enorme thriller rural dirigido por Rodrigo Sorogoyen?

Zahera: Sí, “As Bestas” era la tercera película que rodaba con el gran Sorogoyen y todas han sido grandes experiencias. Rodrigo es una especie de enfant terrible, imagínate a un director que filma una película en tres idiomas, gallego, español y francés, algo que nos parecía un ejercicio extrañísimo, y logra triunfar de esa manera. En esta profesión, el azar manda; hay algo donde ya entra la suerte y “As Bestas” gustó, estuvo en el momento adecuado, en el sitio oportuno, le fue muy bien en la taquilla; ganó premios en todo el mundo y a mí me posicionó. Con toda humildad digo esto, pero debo reconocer que ingresé a un círculo como en algún momento fue el de los chicos y las chicas Almodóvar, de cierta manera yo me considero chico Sorogoyen y eso es un privilegio. Como te dije fue un momento de suerte, en esta profesión hay ciclos, y estoy pasando uno muy bueno, hoy existe una diversidad de formatos muy grande ...

Noticias: Sí, por ejemplo, “As Bestas” tuvo un discreto estreno en los cines argentinos, pero la gran mayoría del público la vio en plataformas

Zahera: Tenemos muchísimas plataformas y gran cantidad de contenidos… aunque también hay que decir la verdad, siempre trabajamos los mismos y yo qué sé… es difícil entrar en esta posición. Es complicado llegar y una vez que llegas, pues sinceramente es un poco cómodo porque ya los productores confían en ti. Eso es lo que me ocurrió con Sorogoyen, digamos que fue la gotita que colmó el vaso de la profesión, me hice un nombre a nivel popular. Ahora Sorogoyen acaba de rodar una película con el gran Javier Bardem y la extraordinaria Vicky Luengo. Estoy seguro de que lo volverá a reventar porque es un genio, es un mago. Ojalá tengas la suerte de entrevistarlo.

Noticias: ¡Ojalá, es un grande! Pasando a temas más amistosos que esos muchachos de “As Bestas”, no sé si sabías que aquí les decimos cariñosamente gallegos a todos los españoles

Zahera: ¡Sí, claro, lo sabía! Te voy a contar algo: mi abuelo materno estuvo un buen tiempo viviendo en Banfield, Provincia de Buenos Aires, montando las vías del tren. Él era ebanista y hacía aquellos troncos de madera donde se atornillaban las vías, creo que vivió allá como 9 años. Todos los gallegos tenemos una historia con Argentina de una u otra manera, no te quepa duda. Y muy orgullosos de tenerla.

Noticias: Acá somos muy mascoteros y “Animal”, la serie de Netflix que protagonizaste, pegó fuerte en el público. ¿Es verdad que de chico eras un poco como tu personaje y ordeñabas vacas en vez de pasear un caniche?

Zahera: (risas) Claro, yo fui un niño que pertenecía a aquellas familias con cuatro cerdos, doce gallinas, dos vacas y un palomar; entonces, efectivamente, ordeñaba vacas y daba de comer a los cerdos. La señora Rosa decapitaba a las gallinas con un machete delante de los niños. ¡Era normal! (risas). “Animal” es una serie que, mira tú, tardó muchísimo en estrenarse, pero le fue muy bien, cada vez te das cuenta de que en esta profesión nunca sabes lo que va a funcionar, incluso ahora cerramos 20 capítulos más.

Noticias: A Antón, tu personaje de “Animal”, le cuesta un poco el romanticismo, pero leí por ahí que a vos te gustan mucho las películas de amor. ¿Confirmás o desmentís?

Zahera: Confirmo, me encantan las películas de amor. Vi mil veces “Casablanca” y “Encadenados (Notorius)”, de Alfred Hitchcock, por ejemplo. Las películas románticas son un género que me rechifla, como diría mi madre. Es que me gusta el cine en general, pero las de amor me ponen contento y no sé por qué (risas). Es un misterio el sentimiento que me despiertan, se ve que sale mi parte más romántica cuando las veo.