Wednesday 21 de January, 2026
Llegada de autos chinos: el gobierno comparó el parque automotor argentino con el de Cuba

La descarga de más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos chinos en el puerto de Zárate reconfigura la escena automotriz local y pone en el centro del debate la apertura de importaciones y el modelo de parque automotor que el Gobierno busca dejar atrás.

Autos chinos | Foto:CEDOC
El arribo de autos chinos marca uno de los mayores desembarcos de vehículos electrificados en la historia reciente de la Argentina. El buque BYD Changzhou comenzó a descargar en el puerto de Zárate más de 5.000 autos eléctricos e híbridos destinados al mercado local, un volumen inédito para el segmento. La operación se inscribe en la política de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional y apunta a consolidar la presencia de marcas extranjeras —especialmente chinas— en un mercado donde la movilidad eléctrica todavía tiene una participación marginal.

La automotriz china BYD, fundada en 2003 y hoy entre los principales fabricantes globales de vehículos eléctricos, ya había logrado posicionarse en el país durante 2025 con modelos que encabezaron los patentamientos dentro del segmento electrificado. El nuevo embarque refuerza esa presencia y amplía la oferta disponible para los consumidores argentinos.

El desembarco se produce en un contexto de transformación del mercado automotor local. Durante el último año, los vehículos importados ganaron terreno en los patentamientos, impulsados por la flexibilización de restricciones y por medidas oficiales que facilitaron el ingreso de autos eléctricos e híbridos sin aranceles, dentro de un cupo anual. La estrategia busca ampliar la oferta, modernizar el parque automotor y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías.

En este escenario, el Gobierno decidió darle una fuerte carga política al anuncio. Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, recientemente designado en el cargo, celebró la llegada de los vehículos con un mensaje en redes sociales: “Muy pronto el parque automotor cubano que nos dejó el kirchnerismo será parte de un triste y oscuro pasado. La Argentina volvió al mundo…”

Más allá del tono celebratorio del Gobierno, el impacto del ingreso masivo de vehículos importados abre interrogantes sobre el futuro de la industria automotriz nacional, la capacidad de adaptación del mercado interno y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica.

