Qué dice: la carta documento del Chiqui Tapia al periodista Jairo Straccia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, envió una carta documento al periodista económico y conductor radial Jairo Straccia, exigiéndole el cese inmediato de expresiones que lo vinculan con presuntas maniobras delictivas en la conducción de la entidad. El documento está fechado el 11 de enero de 2026 y fue leído en vivo por el propio Straccia en su programa Buenas Tardes China, emitido por Radio LED FM.

En la intimación, Tapia enumera declaraciones realizadas el 9 de enero en las que el periodista lo calificó como “mafioso”, “corrupto”, jefe de una “organización criminal”, con “vínculos con barras bravas” y presunta participación en operaciones de “lavado de dinero”. Según la carta, esas afirmaciones son “absolutamente falsas y difamatorias”, constituyen delitos de calumnias e injurias —artículos 109 y 110 del Código Penal— y le ocasionan un grave perjuicio moral y económico.

Tapia exige una retractación pública en el mismo programa y con igual difusión, dentro de un plazo de 48 horas desde la recepción de la carta, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios, reservándose además el derecho de ampliar la demanda. El remitente consigna domicilio en Viamonte 1366, sede de la AFA, mientras que el destinatario figura como “desconocido”, aunque Straccia confirmó haber recibido el documento.

La carta llega en el punto más alto del denominado #AFAGate, una crisis desatada a fines de 2025 por denuncias sobre presuntos desvíos millonarios, sociedades fantasma, transferencias al exterior, facturas apócrifas y pagos a intermediarios por proyectos cancelados. En enero de 2026, el sponsor Socios.com suspendió pagos, denunció que solo una fracción del dinero enviado llegó a la AFA y pidió públicamente la renuncia de Tapia, además de una auditoría externa.

Straccia leyó la intimación al aire y exhibió el documento, enmarcándolo como una acción orientada a condicionar el ejercicio periodístico. No realizó ninguna retractación. A seis meses del Mundial, la AFA atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados fuera del campo de juego, bajo la mirada de la Justicia, los sponsors y el sistema mediático.

