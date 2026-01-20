Cómo será el recordatorio de José Luis Cabezas a 29 años de su asesinato

El próximo 25 de enero de 2026 se cumplirán 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, el reportero gráfico brutalmente ejecutado en Pinamar en 1997. A casi tres décadas de aquel crimen que conmocionó al país y marcó un antes y un después en la relación entre el poder, el periodismo y la impunidad, su familia y amigos realizarán un nuevo homenaje en su memoria.

La convocatoria fue difundida por Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, quien año tras año sostiene el reclamo de memoria y justicia. “Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas. Familiares y amigos realizarán un homenaje en su memoria”, señala el mensaje con el que anunció las actividades previstas para esa jornada.

El recordatorio tendrá dos momentos centrales. El primero será a las 11 de la mañana, en el monolito ubicado frente a la Terminal de Micros de Pinamar, uno de los puntos emblemáticos vinculados a la memoria de Cabezas. Allí se realizará un acto, con la presencia de familiares, colegas y quienes año tras año acompañan el homenaje.

Por la tarde, a las 19 horas, la convocatoria se trasladará a un segundo escenario cargado de simbolismo: la cava de General Madariaga, en el kilómetro 385 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros hacia el interior. En ese lugar fue hallado el cuerpo sin vida del fotógrafo, y desde entonces se convirtió en un sitio de memoria que concentra el dolor, el recuerdo y la persistencia del reclamo social.

José Luis Cabezas fue asesinado tras fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, una imagen que rompió el cerco de anonimato que lo rodeaba y expuso las tramas de poder de la década del noventa. Su muerte provocó una reacción inédita del periodismo argentino y de amplios sectores de la sociedad, bajo una consigna que aún resuena: “No se olviden de Cabezas”.

por R.N.