Cuál es la ciudad que limitará el uso de celulares

En un contexto global marcado por el uso intensivo de teléfonos móviles y las crecientes preocupaciones sobre sus efectos en la salud y los vínculos sociales, la ciudad de Toyoake, en la prefectura de Aichi, Japón, resolvió limitar el uso recreativo de smartphones a un máximo de dos horas por día. La medida fue aprobada por la asamblea local y comenzó a regir a partir del 1° de octubre de 2025.

La normativa alcanza a los cerca de 70 mil habitantes de esta ciudad ubicada en las cercanías de Nagoya y apunta a reducir la dependencia de las pantallas, especialmente entre niños y jóvenes. El tiempo de uso vinculado a trabajo o estudio queda excluido de la restricción, ya que el foco está puesto en el consumo recreativo de dispositivos.

Desde el gobierno local aclararon que no se trata de una prohibición estricta ni de una política punitiva. La ordenanza funciona como una recomendación oficial y no prevé sanciones ni mecanismos de control para verificar cuántas horas utiliza el celular cada persona. La intención es instalar el debate y generar un cambio cultural más que imponer castigos.

El alcalde Masafumi Kouiki, impulsor de la iniciativa, explicó que el objetivo es abrir nuevas oportunidades para la interacción social y el bienestar personal. Según planteó, la medida busca que los ciudadanos se replanteen la relación cotidiana con la tecnología y recuperen tiempo para actividades fuera de la pantalla.

La ordenanza también incluye sugerencias específicas para distintos grupos etarios. Entre ellas, se recomienda que los niños eviten el uso de teléfonos móviles durante la noche, con el fin de mejorar el descanso y disminuir los efectos negativos asociados al uso prolongado de pantallas.

La decisión generó reacciones diversas entre los habitantes de Toyoake. Mientras algunos celebran la iniciativa como un paso necesario frente a la hiperconectividad, otros consideran que resulta difícil de aplicar en una sociedad cada vez más digitalizada. Aun así, la ciudad se posiciona como una de las primeras en el mundo en avanzar con una regulación simbólica para enfrentar un problema que crece a nivel global.