Las 20 Mejores fotografías de Cabezas [29º Aniversario]

Se cumplen 29 años del asesinato del fotógrafo de Revista NOTICIAS. El homenaje: sus mejores 20 obras.

José Luis Cabezas | Foto:CEDOC
José Luis Cabezas | Foto:CEDOC

José Luis Cabezas comenzó su carrera como fotógrafo en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo, su cámara pasó a retratar a personalidades en las recepciones de la embajada de Francia y, en 1989, ingresó a Revista NOTICIAS, donde desarrolló el trabajo que lo convertiría en una referencia del fotoperiodismo argentino.

A días de un nuevo aniversario de su asesinato, esta selección reúne sus 20 mejores fotos, tomadas entre 1989 y 1997, los años en los que, con su Nikon F4, capturó a los protagonistas de la Argentina política, social y cultural de una época marcada por el poder, la exposición pública y las tensiones detrás de escena.

La galería no es solo un repaso por algunos de sus trabajos más emblemáticos. Es también un recorrido visual por el clima de aquellos años y por los personajes que definieron una etapa del país, vistos a través de la mirada directa y sensible de Cabezas.

José Luis Cabezas nació en Wilde, provincia de Buenos Aires, el 28 de noviembre de 1961, y fue asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997. A casi tres décadas de su muerte, sus fotografías siguen funcionando como documento, memoria y testimonio de un tiempo que todavía interpela al presente.

