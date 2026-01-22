Entre la ciencia ficción y la filosofía: el audaz relato de Munir Hachemi

En un gesto que confirma la vitalidad de la literatura contemporánea en español, la editorial Interzona presenta en Argentina “El árbol viene”, la más reciente novela del escritor Munir Hachemi, autor madrileño alzado en la última década como una voz singular entre las letras ibéricas. Hachemi, licenciado en Filología Hispánica y doctor en estudios sobre Borges, combina en su escritura una hondura teórica con una imaginación desbordante, y esta obra lo sitúa en la confluencia de la ciencia ficción, la antropología y la filosofía del lenguaje.

El libro, publicado originalmente en 2023 y ahora difundido por Interzona, despliega una fábula especulativa sobre los mulai, descendientes de una misión espacial olvidada que han fundado una civilización completamente ajena a nuestros conceptos de familia, propiedad o identidad individual. En esa sociedad horizontal y descentralizada, la lengua es un juego en permanente transformación y la sexualidad y reproducción son prácticas ajenas a las normas humanas tradicionales. La narración se articula a través del diario y los informes de un “arqueólogo”, figura que intenta comprender y traducir a estos seres y su cultura, en un diálogo que desafía las categorías convencionales de la novela.

“El árbol viene y lo alimenta desde muy abajo una napa de agua que se llama Borges. Pero el árbol es de una mujer: el agua pierde el nombre, quedan el templo, los glifos, el sexo, nadie, el número tres”, escribe la crítica Magdalena Cámpora, señalando el carácter híbrido, casi ritualístico, que atraviesa la prosa de Hachemi, donde lo clásico convive con lo rupturista.

Este lanzamiento suma un capítulo más a la trayectoria de un autor que no se detiene en lo previsible. Hachemi debutó con “Los pistoleros del eclipse” (2014), pero fue con “Cosas vivas” en 2018 donde obtuvo reconocimiento crítico internacional con traducciones y menciones como uno de los “25 mejores narradores jóvenes en español” según la revista Granta. Además, su poemario los restos obtuvo en 2022 el prestigioso Premio Ojo Crítico de Poesía.

En diversas entrevistas, Hachemi ha expuesto con claridad su visión literaria y conceptual. Sobre “El árbol viene”, ha explicado que lo que escribió “no es una utopía ni una distopía” en los términos tradicionales: “No quiero que el lector esté cómodo leyendo. No quiero que piense ‘esto es una distopía’ ni quiero que piense ‘esto es una utopía’”. Para él, la novela propone una heterotopía del lenguaje y la comunidad, un territorio narrativo radicalmente Otro que cuestiona nuestras certezas.

La raíz de esta preocupación por el lenguaje, que aquí se vuelve casi un protagonista más de la ficción, no es casual. En otra ocasión Hachemi afirmó que “escribir siempre supone un riesgo, y publicar más”, señalando con ironía y rigor que la obra literaria es un ejercicio de riesgo permanente frente a las expectativas del mercado y la comodidad del lector.

La publicación de “El árbol viene” por Interzona no solo marca la llegada de un autor europeo contemporáneo al público rioplatense, sino que propone una lectura que va más allá del entretenimiento: es un desafío a las formas establecidas de narrar el mundo y de concebir las relaciones humanas, la lengua, la comunidad y la memoria. En un tiempo donde los paradigmas culturales parecen agotados, Hachemi ofrece, con rigor y audacia, una mirada literaria que no se conforma con lo conocido, sino que invita a imaginar otro mundo, o múltiples mundos, posibles desde las palabras.