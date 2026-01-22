Caribe rionegrino: las playas de aguas turquesas que son tendencia entre viajeros vip

En el extremo sur del litoral patagónico, Punta Perdices, en la Península Villarino, se consolidó como uno de los rincones más buscados por quienes quieren escapar del turismo tradicional y descubrir playas sorprendentes dentro del país. Con escasa intervención humana y una estética que muchos comparan con el Caribe, el lugar gana popularidad entre quienes privilegian la tranquilidad y los paisajes poco convencionales.

Lo que distingue a Punta Perdices es su mar casi sin olas y de aguas muy transparentes: tonos que van del turquesa en la orilla al azul claro mar adentro, junto con arena clara y conchillas que blanquean la costa, crean una sensación visual inusual para la Patagonia atlántica.

El entorno es abierto y silencioso, dominado por arbustos bajos de la meseta patagónica y sin vegetación frondosa, lo que refuerza la sensación de aislamiento y contacto directo con la naturaleza. La infraestructura turística es mínima —limitada a un parador— y muchos visitantes llegan preparados para pasar el día sin depender de servicios cercanos.

El acceso al balneario exige traslado en auto: se llega por la Ruta Nacional 3 y luego por la Provincial 1 hasta el Mirador Norte, ya que el transporte público solo alcanza San Antonio Este. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido supera los mil kilómetros, lo que suma un componente de travesía a la experiencia.

Además del descanso junto al mar, la zona permite actividades complementarias como el avistamiento de aves y recorridos por áreas cercanas donde es posible observar fauna marina, lo que amplía el atractivo del destino más allá de la playa. Lejos del turismo masivo, este rincón de la costa rionegrina se afirma como una elección de viajeros VIP que buscan playas calmas, paisajes poco intervenidos y una experiencia distinta dentro del mapa turístico argentino.