Siete formas inolvidables de empezar el año en diferentes ciudades del mundo

La llegada de un nuevo año es la excusa perfecta para viajar, vivir nuevas experiencias y ser parte de algunas de las celebraciones más imponentes del planeta. Desde los fuegos artificiales más famosos del mundo hasta tradiciones centenarias que unen a locales y turistas, estos siete destinos seleccionados y recomendados, se posicionan como los mejores lugares del mundo para recibir el Año Nuevo de una manera única, emocionante y completamente inolvidable.

1. Sídney (Australia)

Es la primera gran ciudad en recibir el Año Nuevo, lo que la vuelve protagonista global. Su show de fuegos artificiales sobre la Bahía de Sídney y el icónico Harbour Bridge es considerado uno de los más espectaculares y televisados del planeta. Festivales, música, fiestas en barcos y opciones para todos los gustos convierten la ciudad en un escenario vibrante desde temprano.

2. París (Francia)

La Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel se iluminan para recibir un nuevo año con un marco absolutamente cinematográfico. Es una ciudad que combina elegancia, cultura y celebración: desde cenas de alta gastronomía hasta espectáculos y fiestas a orillas del Sena. Perfecta para quienes prefieren un Año Nuevo romántico y sofisticado.

3. Nueva York (Estados Unidos)

El Año Nuevo más famoso del mundo. La caída de la bola de Times Square es un ícono global seguido por millones desde hace más de un siglo. La ciudad ofrece fiestas temáticas, conciertos, celebraciones multiculturales y shows de fuegos artificiales en Central Park y el Puente de Brooklyn. Ideal para quienes quieren vivir la energía eléctrica de una ciudad que nunca duerme.

4. Londres (Reino Unido)

Una postal perfecta sobre el Támesis. Los fuegos artificiales en el London Eye y las campanadas del Big Ben crean uno de los momentos más emocionantes de la noche. Londres combina historia, tradición y modernidad, con cenas de gala, rooftops y fiestas para todos los estilos. Excelente para quienes buscan una celebración cosmopolita y organizada.

5. Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

Lujo, innovación y el espectáculo pirotécnico más alto del mundo. El show del Burj Khalifa es uno de los más impresionantes del planeta, con fuegos, drones y juegos de luces que integran toda la ciudad. Dubái ofrece cenas exclusivas, playas, hoteles de primer nivel y celebraciones futuristas. Ideal para quienes buscan un Año Nuevo vibrante, glamoroso y lleno de sorpresas.

6. Río de Janeiro (Brasil)

La fiesta en la playa más masiva y alegre del mundo. Más de dos millones de personas celebran en la mítica playa de Copacabana, vestidas de blanco según la tradición local. Ritmo, fuegos artificiales sobre el mar, conciertos gratuitos y una energía contagiosa. Perfecto para quienes buscan un Año Nuevo cálido, festivo y al aire libre.

7. Hong Kong (China)

Tecnología, tradición y uno de los skylines más impactantes del planeta. Los fuegos artificiales sincronizados sobre la bahía de Victoria Harbour son un espectáculo coreografiado con perfecta precisión. La ciudad mezcla cultura oriental y modernidad, con templos abiertos para rituales de buenos deseos y grandes eventos urbanos. Ideal para quienes buscan una experiencia exótica, luminosa y llena de contrastes.

Recomendaciones clave para viajar al exterior y recibir el Año Nuevo

Viajar para fin de año es una experiencia maravillosa, pero requiere organización, previsión y asesoramiento profesional. Estas son algunas claves que proporcionamos desde nuestra Agencia Sí, viajo para disfrutar sin contratiempos de un Año Nuevo mágico: Organización y documentación; Preparar con anticipación DNI, pasaporte, visa (si corresponde); Verificar el sellado del pasaporte o la tarjeta migratoria al entrar y salir del país para evitar multas; Respetar el período de permanencia autorizado; y en el caso de viajar con menores es necesario llevar partida de nacimiento y permiso de viaje firmado por uno o ambos padres.

También me gustaría compartir algunos tips para aquellos que están pensando recibir el año lejos de casa:

-Prevención y seguridad. Contar con un seguro de salud internacional. Viajar con el respaldo de una agencia de viajes con certificación y trayectoria, especialmente en paquetes que incluyan vuelos, alojamiento y traslados. Es la mejor forma de estar cubierto ante retrasos, cambios de itinerario o pérdida de equipaje.

-Planificación del destino. Investigar previamente la cultura, tradiciones y costumbres del lugar donde se recibirá el año. Informarse sobre el tipo de moneda, métodos de pago y posibles restricciones durante feriados y días festivos. Y además, es importante tener en cuenta que durante Año Nuevo pueden cambiar los horarios de atención en bancos, comercios y organismos oficiales.

-Movilidad y logística. Reservar con anticipación traslados aeropuerto–hotel y movilidad hacia los eventos de Nochevieja. Recordar que el transporte público suele verse limitado o congestionado durante estas celebraciones.

-Entradas y reservas. Comprar con tiempo los tickets o reservas para cenas, shows, fiestas o miradores donde se quiera recibir el Año Nuevo.

Recibir el Año Nuevo en otra ciudad del mundo es mucho más que un viaje: es un ritual, una postal inolvidable y una manera única de empezar el año con energía renovada. Ya sea frente al Harbour Bridge, bajo la Torre Eiffel, en la arena de Copacabana o con los destellos del Burj Khalifa, cada destino transforma la medianoche del 31 en una celebración que queda para siempre en la memoria.

*Ángela Camelo es Gerenta de Marketing de Sí, viajo

