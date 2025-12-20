Bariloche suma vuelos internacionales desde Brasil

La planificación turística de los grandes destinos no empieza cuando cae la primera nevada, sino muchos meses antes. En ese tablero, San Carlos de Bariloche acaba de mover una ficha clave: confirmó el regreso de los vuelos internacionales desde Brasil operados por LATAM Airlines y GOL Linhas Aéreas para el invierno 2026. Una noticia que va mucho más allá de la conectividad y habla, en realidad, de posicionamiento, mercado y previsibilidad.

LATAM volverá a unir Bariloche con São Paulo —el principal hub aéreo de la región— con vuelos diarios entre el 15 de junio y el 30 de agosto de 2026. La operación, realizada con aeronaves Airbus A320, apunta a sostener un flujo constante de turistas brasileños durante toda la temporada alta, no solo en el pico de julio. En términos turísticos, eso significa algo muy concreto: más camas ocupadas de manera sostenida, mejor distribución de la demanda y una temporada menos concentrada en pocas semanas.

La ruta San Pablo–Bariloche es estratégica por varias razones. No solo conecta con el mayor mercado emisor de Sudamérica, sino que además funciona como puerta de entrada para pasajeros de otros puntos del continente y del exterior que llegan vía conexiones. Para un destino de nieve, esa accesibilidad directa marca la diferencia entre una temporada buena y una temporada excepcional.

GOL, por su parte, también apostará a Bariloche durante el invierno 2026 con tres vuelos semanales entre fines de junio y comienzos de agosto. Se trata de una operación que ya mostró buenos niveles de ocupación en la temporada 2025 y que refuerza el atractivo del destino para el público brasileño, históricamente uno de los más fieles al invierno patagónico.

Desde el sector turístico local subrayan un punto clave: la confirmación anticipada de estas rutas permite planificar con mayor precisión. Hoteles, centros de esquí, agencias receptivas, operadores de excursiones y servicios gastronómicos pueden ajustar tarifas, personal y propuestas con meses de anticipación. En un contexto económico volátil, esa previsibilidad vale tanto como la nieve.

A esta ecuación se suma la programación habitual de Aerolíneas Argentinas, que refuerza su oferta durante la temporada alta, consolidando a Bariloche como uno de los destinos mejor conectados del país en invierno. El resultado es un esquema aéreo robusto, pensado no solo para absorber demanda sino para estimularla.

Con estos anuncios, Bariloche empieza a dibujar el invierno 2026 con una hoja de ruta clara: más conectividad internacional, foco en mercados estratégicos y una apuesta sostenida por seguir siendo la puerta de entrada a la Patagonia invernal. En turismo, nada es casual. Y cuando las aerolíneas confirman sus vuelos con tanta antelación, suele ser una señal inequívoca de confianza en el destino.