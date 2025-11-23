Bariloche, cuna de grandes eventos deportivos y automovilísticos internacionales

San Carlos de Bariloche consolida su perfil como cuna de eventos deportivos de gran proyección internacional, al recibir competencias que convocan a miles de visitantes y atraen la atención mediática global. La ciudad patagónica demuestra, una vez más, que su naturaleza privilegiada —entre montañas, lagos y bosques— ofrece un escenario ideal para deportes de alto rendimiento y automovilismo de lujo.

En estos días, Bariloche acogió el Ultra Trail Mont Blanc World Series, una de las citas más importantes del trail running. Participantes de más de 40 países recorren senderos que combinan exigencia física y paisajes emblemáticos, lo que genera una fuerte exposición en medios internacionales. El evento moviliza más de diez mil visitantes, entre corredores, acompañantes y equipos organizadores, y fortalece la imagen de la ciudad como destino líder para el deporte de aventura.

A la vez, la región fue anfitriona del Ferrari Cavalcade Adventure 2025, que reunió a una exclusiva flota de autos de alta gama en rutas escénicas patagónicas. La combinación de superdeportivos y naturaleza dejó postales que recorrieron el mundo y reforzaron el posicionamiento global de Bariloche como sede de experiencias premium.

La agenda continuará con la llegada de la tradicional Mil Millas Sport, considerada la competencia de autos sport históricos más prestigiosa de América Latina. Vehículos icónicos fabricados entre las décadas del 30 y del 80 recorrerán un circuito de más de mil kilómetros que integra turismo, patrimonio mecánico y cultura local, reafirmando la capacidad de Bariloche para recibir eventos que combinan deporte, historia e identidad.

Con un calendario que se expande año tras año, la ciudad logra desestacionalizar el turismo, sumar nuevas audiencias y dinamizar su economía. En un país que se reinventa a través del turismo, Bariloche se posiciona como un escenario natural de referencia mundial, donde el deporte se convierte en motor de desarrollo y en una poderosa carta de presentación ante los ojos del mundo.