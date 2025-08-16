Fiesta Nacional de la Nieve: tradición y diversión en Bariloche

La Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche, uno de los eventos más esperados de la temporada invernal, volvió a deslumbrar a locales y turistas con su vibrante propuesta cultural, deportiva y comunitaria. En su 54ª edición, la tradicional Fiesta de la Nieve desplegó una variedad de actividades que celebraron las tradiciones de la región, entre ellas, el emblemático Concurso de Hacheros, que se llevó a cabo el sábado 16 de agosto en el Centro Cívico, con el imponente Lago Nahuel Huapi como testigo de la competencia.

Adrenalina

El Concurso de Hacheros, un espectáculo que une destreza, tradición y fuerza física, se ha convertido en un evento icónico de la fiesta, atrayendo a competidores locales y de la región. En esta edición, 44 participantes (14 mujeres y 30 hombres) demostraron sus habilidades al cortar troncos de hasta 40 cm en la categoría masculina y 30 cm en la femenina. Con el sonido del chamamé marcando el ritmo, los competidores pusieron a prueba su agilidad y precisión frente a un público entusiasta que acompañó con aplausos y gritos de aliento.

Este evento no solo se caracteriza por la destreza física, sino también por la profunda conexión con las raíces de Bariloche, donde la recolección de leña es una actividad fundamental en muchas viviendas de la región. Las generaciones de hacheros se mantienen vivas en el concurso, con apellidos como Quijada, Gualmes y Oyarzo, que se repiten año tras año en esta competencia, transmitiendo de padres a hijos un oficio que es parte de la identidad de la región.

Tradición

El Concurso de Hacheros fue solo uno de los eventos que dieron vida a esta jornada. Como es tradicional, el día comenzó con la calidez de la comunidad y la energía de los competidores, pero a medida que avanzaba la tarde, el escenario del Centro Cívico cobró vida con actuaciones musicales y actividades para toda la familia. En el escenario, el folclore y la música urbana se combinaron para acompañar la festividad. Bandas locales y artistas de renombre, como Bombo Sur y El Gordo Elvis, hicieron vibrar a los asistentes con su variada propuesta musical.

A las 16:00, comenzó el Concurso del Pulóver y el desfile de Tejedoras, donde las piezas de lana, elaboradas con dedicación por las tejedoras de la región, se lucieron en un desfile de belleza y destreza artesanal. Esta actividad también fue una muestra del carácter solidario de la fiesta, ya que algunas de las mantas tejidas serán destinadas al hospital local.

Uno de los momentos más esperados fue el Desfile Náutico, a las 19:00, en el Lago Nahuel Huapi, seguido de una destacada presentación de la Filarmónica de Río Negro a las 20:00. Finalmente, la noche cerró con un espectáculo de música urbana de la mano del fenómeno Tiago PZK, quien, ante un Centro Cívico repleto, cerró con broche de oro la jornada.

Identidad

La Fiesta Nacional de la Nieve no solo celebra el invierno en Bariloche, sino que también se erige como un testimonio de la identidad cultural de la región. Desde su primera edición en 1954, la fiesta ha crecido y evolucionado, siendo oficializada como fiesta nacional en 1971. En sus primeros años, la festividad estuvo ligada a la devoción a la Virgen de las Nieves y al esquí, pero con el tiempo se fue transformando en un evento multifacético que abarca música, deportes, arte y tradición popular.

Este año, con un 80% de ocupación hotelera, la fiesta ha atraído a miles de turistas, no solo de Argentina sino también del exterior. Desde Brasil, uno de los principales mercados turísticos de la región, hasta visitantes de otros rincones del país, todos se dieron cita en Bariloche para ser parte de la festividad.

El evento también rescató las tradiciones locales, con concursos de mozos, y actividades que homenajean oficios que forman parte del ADN de Bariloche. En palabras del secretario de Turismo de la ciudad, Sergio Herrero, “la fiesta busca romper con la monotonía del invierno, integrando a la comunidad y dándole protagonismo al talento local”. Este enfoque se ha visto reflejado en el respaldo de la gestión del intendente Walter Cortés, quien ha logrado revitalizar la fiesta, integrando a todos los sectores.

por R.N.