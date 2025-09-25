Dónde viajar en los fines de semana largos de octubre y noviembre

El calendario de octubre y noviembre trae consigo una oportunidad que muchos viajeros esperan con ansias: los fines de semana largos. Con la primavera desplegando sus colores y temperaturas más agradables, se abre la posibilidad de planear escapadas que combinen relax, buena gastronomía y experiencias memorables. Como especialista en periodismo de viajes, recorrí distintas propuestas y seleccioné algunos destinos y hoteles ideales para aprovechar al máximo estas pausas que regala el año.

Iguazú: selva, confort y gastronomía gourmet

Pocas postales transmiten tanta energía vital como la selva misionera en primavera. Allí, dos hoteles destacan por su propuesta: Iguazú Grand y Panoramic Grand. El primero, un resort cinco estrellas, ofrece 134 habitaciones elegantes, spa inspirado en ingredientes locales como la miel y la yerba mate, piscina climatizada y gastronomía gourmet que reinterpreta sabores regionales. Su ubicación, a 15 minutos de las Cataratas, lo convierte en la base perfecta para combinar excursiones en la naturaleza con descanso en un entorno sofisticado.

El Panoramic Grand, por su parte, se levanta sobre una barranca con vistas al Iguazú y al Paraná. Su cocina rescata recetas ancestrales, mientras que el spa YSYRY invita a la relajación con tratamientos faciales y masajes con panorámicas de la selva. Para las familias, el Kids Club con actividades inspiradas en la flora y fauna local es un diferencial que transforma la estadía en una experiencia educativa y lúdica

Ushuaia: el fin del mundo en primavera

Más allá de la nieve, la capital fueguina ofrece un abanico de propuestas de aventura. El Wyndham Garden Hotel del Glaciar, emplazado en la Reserva Natural El Martial, combina vistas al Canal Beagle y al Glaciar Martial con propuestas de alto impacto: caminatas con raquetas, trineos tirados por perros, excursiones nocturnas con cena en domo, navegación con avistaje de fauna, trekking a Laguna Esmeralda o salidas 4x4 a los lagos Escondido y Fagnano. La clave está en volver de la aventura al confort de un hotel cálido, con gastronomía inspirada en la Patagonia y servicios de nivel internacional.

Buenos Aires: entre lagunas y ciudad vibrante

Para quienes buscan una escapada cercana a la capital, Howard Johnson Chascomús es una opción privilegiada. Ubicado sobre la laguna homónima y a solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, combina naturaleza, relax y actividades recreativas para toda la familia. Con spa, piscina y una propuesta gastronómica variada, es el lugar ideal para desconectarse de la rutina sin grandes traslado.

Dentro de la ciudad, la cadena Ker Hoteles ofrece alternativas que combinan calidez y modernidad. Ker San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza permiten vivir la capital desde distintos ángulos: la historia y la cultura, la sofisticación del centro, la tranquilidad barrial o el dinamismo del norte. Con spas, health clubs y propuestas gastronómicas de calidad, son una buena elección tanto para turistas nacionales como para extranjeros que buscan un city break con confort

Miami: playa, compras y ritmo urbano

Para quienes miran más allá de las fronteras, New Point Miami ofrece una propuesta diferente en el sur de Florida. Ubicado sobre Collins Avenue, frente al mar y con acceso directo a la playa, combina departamentos totalmente equipados —desde estudios hasta penthouses— con los servicios de un hotel. Es una opción versátil para familias o grupos de amigos que buscan combinar playa, compras y vida nocturna. Entre sus servicios destacan la piscina, el gimnasio, el restaurante, el servicio de playa y las vistas privilegiadas a la ciudad, la bahía y el océano

Los fines de semana largos de octubre y noviembre son mucho más que un feriado extendido: son una invitación a reconectar con uno mismo, con los afectos y con la naturaleza. Desde la selva misionera hasta la laguna de Chascomús, desde los paisajes fueguinos hasta la vibrante Miami, cada destino propone experiencias únicas. Como periodista de viajes, la recomendación es clara: aprovechar estas fechas para explorar, descansar y disfrutar de la hospitalidad que hoy ofrecen algunos de los mejores hoteles de Argentina y la región.

