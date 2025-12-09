Navidad y Año Nuevo: destinos con fiestas únicas en hoteles premium

Entre la selva misionera, los glaciares de Ushuaia, los lagos bonaerenses y las playas de Miami, estos hoteles invitan a vivir Navidad y Año Nuevo en un verdadero paraíso. Gastronomía festiva, bienestar, naturaleza y celebraciones temáticas se combinan en destinos soñados que se visten de magia para despedir el año y recibir el 2026 con la energía renovada que solo unas vacaciones bien celebradas pueden ofrecer.

IGUAZÚ — Iguazú Grand

En la selva misionera, el Iguazú Grand se consolida como una de las grandes sedes de las celebraciones de fin de año. Su propuesta combina naturaleza, bienestar y entretenimiento con el confort de un resort cinco estrellas. Para los amantes de la gastronomía, la Cena de Nochebuena ofrece un buffet navideño con variedad de platos frescos, cocina en vivo y una mesa dulce que rinde culto a los postres clásicos de la temporada. La experiencia incluye bebidas de alta categoría como vinos Escorihuela Gascón Reserva y espumantes reconocidos. Para recibir el 2026, el hotel propone una Special White Night, con cocktail de bienvenida, show en vivo con violín, saxo y violoncelo, y una fiesta posterior con banda que invita a bailar hasta entrada la madrugada. Piscinas climatizadas, spa con inspiración regional y actividades recreativas para todas las edades convierten la estadía en una celebración de varios días donde cada huésped puede diseñar su propio ritmo de descanso y diversión.

BUENOS AIRES — Howard Johnson Chascomús

A orillas de la laguna y a menos de dos horas de la capital, Howard Johnson Chascomús es la respuesta para quienes buscan festejar las Fiestas lejos del ruido urbano pero sin un viaje largo. Su combinación de piscina, spa, amplios jardines y una gastronomía pensada para el disfrute familiar lo convierte en una opción estratégica para las celebraciones. El hotel ofrece paquetes especiales para Navidad y Año Nuevo, que incluyen cenas temáticas, DJ y brindis para recibir el 2026 en un ambiente distendido y festivo. Además, su propuesta Full Day + Celebración permite disfrutar de las instalaciones desde la mañana con acceso al spa, desayuno completo, asado criollo y un atardecer frente al agua con copa en mano antes de la cena y la fiesta. Es una escapada perfecta para quienes quieren conectar con la naturaleza y empezar el año descansados, sin logística complicada ni grandes traslados.

EL CALAFATE — Montano Suites

Recibir las Fiestas al pie del glaciar se vuelve aún más especial con la apertura de Montano Suites, un hotel boutique que irrumpe en El Calafate con un concepto contemporáneo y sofisticado. Renovado por completo sobre la estructura del histórico Amigo del Mundo, su estética patagónica está lograda a través de materiales nobles, una paleta cálida y amplitud en cada ambiente, siempre con la montaña como protagonista. Las habitaciones, en categorías como Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View, integran el paisaje en la experiencia y garantizan una estadía de máximo confort. Además, el hotel propone detalles sensoriales como fragancia exclusiva, curaduría musical y su experiencia Wine & Candles, pensada para disfrutar del vino en un entorno íntimo. Liderado por un equipo joven —los hermanos Luisina y Facundo Pérez Costa— Montano Suites se convierte en una opción ideal para quienes buscan celebrar con estilo y conexión personal con la Patagonia.

USHUAIA — Wyndham Garden Hotel del Glaciar

Para quienes sueñan con una Navidad rodeada de montañas nevadas incluso en diciembre, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar entrega una puesta en escena de cuento. Situado dentro de la Reserva Natural El Martial, ofrece vistas inigualables al glaciar y al Canal Beagle, lo que convierte a cada celebración en un acontecimiento inolvidable. Su Cena de Navidad propone un menú que celebra los sabores del sur, con bocados fríos y calientes como apertura, roll de cordero patagónico como plato principal y postres con productos típicos como el helado de calafate. La propuesta incluye vinos de Bodega San Humberto, cerveza Beagle tirada y selección de tragos nacionales, lo que subraya el carácter local de la experiencia. Un entorno natural privilegiado, silencio, confort y una ciudad con espíritu de aventura garantizan una celebración distinta en el Fin del Mundo.

BUENOS AIRES — Ker Hoteles

En un contexto donde muchas familias y parejas optan por quedarse en la ciudad, Ker Hoteles se convierte en una respuesta elegante y accesible para vivir las Fiestas sin renunciar al espíritu de celebración. Con presencia estratégica en Recoleta, San Telmo, Belgrano y Villa Urquiza, la cadena ofrece propuestas urbanas con spa, health clubs, gastronomía propia y la posibilidad de alojarse cerca de casa, evitando el estrés de los traslados largos. La atención personalizada, los espacios modernos y la versatilidad de servicios hacen que cada hotel pueda adaptarse tanto a celebraciones en pareja como a encuentros familiares íntimos. Aquí, el brindis se hace entre luces de ciudad, y la comodidad y la practicidad se convierten en protagonistas de la última noche del año.

MIAMI — New Point Miami

Miami sigue siendo un imán para quienes desean recibir el Año Nuevo bajo el sol del hemisferio norte. New Point Miami, ubicado sobre la icónica Collins Avenue, ofrece departamentos equipados que permiten vivir la estadía con la libertad de una residencia y los servicios de un complejo turístico. Con acceso directo a la playa, piscina, gimnasio y espacios de ocio que incluyen restaurante, tiendas y cancha de tenis, combina diversión, descanso y una escena urbana vibrante. Es el destino ideal para quienes buscan fogos artificiales sobre el océano, música en todas partes y días interminables de playa que anticipan un comienzo de año cargado de energía. Además, su ubicación permite disfrutar de compras, gastronomía multicultural y la vida nocturna que distingue a Miami como uno de los centros turísticos más activos del mundo durante las Fiestas.

por R.N.