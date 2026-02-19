Mejores playas del mundo 2026: el ranking de Tripadvisor

Aruba volvió a instalarse en la conversación global del turismo tras la publicación de los premios Travelers’ Choice® Best of the Best 2026 de Tripadvisor, el reconocimiento más alto que entrega la plataforma y que distingue al 1% superior de los destinos evaluados en todo el mundo. En esta edición, Eagle Beach fue consagrada como la mejor playa del Caribe y la cuarta mejor del planeta, confirmando el peso específico de la isla en el mapa internacional del turismo de sol y mar.

El ranking mundial lo encabeza Praia da Falésia, en el Algarve portugués. Se trata de una extensa franja de arena dorada respaldada por imponentes acantilados rojizos que se despliegan a lo largo de varios kilómetros. Su combinación de paisaje dramático, servicios de calidad y atardeceres sobre el Atlántico la convierten en una postal clásica de Europa occidental, con infraestructura consolidada y accesos cuidados.

En segundo lugar aparece Spiaggia dei Conigli, en la isla italiana de Lampedusa. Considerada durante años una de las playas más bellas del Mediterráneo, destaca por sus aguas cristalinas y su entorno prácticamente virgen. Es además un santuario natural para la anidación de tortugas Caretta caretta, lo que refuerza su perfil ecológico y su atractivo entre viajeros que buscan naturaleza intacta.

El tercer puesto lo ocupa La Concha, en San Sebastián, España. Ubicada en plena ciudad, combina elegancia urbana con paisaje marítimo, algo poco frecuente en el ranking global. Su bahía en forma de concha, protegida por el monte Urgull y la isla Santa Clara, ofrece aguas relativamente calmas y un entorno sofisticado que suma gastronomía de primer nivel y arquitectura señorial.

En el cuarto lugar se posiciona Eagle Beach, en Aruba. Su rasgo distintivo es la amplitud: arena blanca de grano fino, menos densidad de construcciones en primera línea y un horizonte despejado que transmite sensación de exclusividad. Las icónicas divi-divi —árboles inclinados por el viento— se convirtieron en símbolo del destino, mientras que la transparencia del agua y la estabilidad climática durante todo el año refuerzan su atractivo.

Cierra el top cinco Grace Bay, en las Islas Turcas y Caicos. Es una playa asociada al lujo caribeño, con resorts de alta gama y una barrera de coral cercana que protege la costa y mantiene las aguas serenas. Su arena clara y su mar de tonalidad azul eléctrico consolidan una experiencia de descanso premium, muy valorada por el turismo internacional de alto poder adquisitivo.

El reconocimiento se basa exclusivamente en reseñas y calificaciones publicadas por viajeros entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, lo que convierte al ranking en un indicador directo de percepción real y experiencia vivida. No hay jurado ni selección editorial: son los propios visitantes quienes determinan el orden.

En ese contexto, que Aruba coloque a Eagle Beach en el cuarto puesto mundial y a Palm Beach entre las mejores del Caribe no es solo una distinción estética. Es una validación de marca país y una ventaja competitiva en un mercado global donde la reputación digital define la elección del próximo destino. El mapa aspiracional del verano 2026 ya está trazado, y el Caribe —con Aruba como protagonista— vuelve a ocupar un lugar central.

por R.N.