Escapadas románticas y de Carnaval: destinos para viajar el fin de semana largo

El calendario turístico tiene un momento clave en febrero: el fin de semana largo de Carnaval unido al Día de los Enamorados crea una ventana perfecta para viajar. La combinación de cuatro días libres, clima estival y propuestas especiales de hotelería premium dispara la demanda de escapadas que mezclen descanso, experiencias gastronómicas y escenarios naturales. Desde el campo bonaerense hasta la Patagonia, pasando por selva, ciudad y playa internacional, la oferta 2026 muestra una tendencia clara: los viajeros buscan planes integrales, con actividades, bienestar y detalles románticos incluidos. La hotelería, consciente de este nuevo perfil, diseñó paquetes que no solo ofrecen alojamiento, sino vivencias completas pensadas para desconectar, celebrar y volver renovado.

San Antonio de Areco — Bienestar rural para enamorados

El hotel spa Un Alto en la Huella propone una escapada romántica en plena tradición gaucha, frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes. La experiencia combina naturaleza, historia y relax con acceso al spa La Aguada, que incluye piscina climatizada, jacuzzi privado y sauna. El alojamiento contempla desayuno buffet americano y habitaciones estándar o suites. Es una opción ideal para parejas que buscan intimidad sin viajar lejos de Buenos Aires, en un entorno rural silencioso donde el lujo no es ostentoso sino sensorial.

Salta — Historia colonial y ubicación privilegiada

El Hotel Colonial Salta, con más de 80 años de trayectoria, funciona como puerta de entrada al casco histórico salteño. Ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en un edificio del siglo XIX, permite recorrer a pie museos, peñas y restaurantes. Sus 35 habitaciones de estilo clásico ofrecen vistas al corredor histórico y servicios completos como desayuno buffet, traslado desde el aeropuerto y recepción permanente. Es ideal para quienes priorizan identidad cultural y ubicación estratégica por sobre el formato resort.

El Calafate — Suites con mirada patagónica

Montano Boutique Suites apuesta a un concepto sensorial de descanso en el corazón de la Patagonia. Sus suites amplias con vistas panorámicas, amenities orgánicos y desayunos gourmet artesanales convierten la estadía en una experiencia de contemplación. El verano patagónico, con jornadas largas de luz, permite combinar excursiones al glaciar y caminatas con momentos de relax al atardecer. Es una propuesta orientada a viajeros que buscan diseño contemporáneo y conexión directa con el paisaje.

Ushuaia — Aventura premium en el fin del mundo

El Wyndham Garden Ushuaia se ubica dentro de la Reserva Natural El Martial y capitaliza uno de los mayores atractivos del verano fueguino: más de 20 horas de luz natural. El hotel organiza experiencias a medida que van desde navegaciones por el Beagle hasta trekking, kayak o cabalgatas. Con 122 habitaciones, gastronomía patagónica de autor y agenda artística, combina aventura y confort. Es la elección ideal para parejas o viajeros activos que buscan experiencias intensas en escenarios únicos.

Iguazú — Lujo selvático con servicios cinco estrellas

A minutos del Parque Nacional, Iguazú Grand ofrece un resort de alto nivel rodeado de jardines y selva misionera. Sus 134 habitaciones, piscinas, spa y gastronomía gourmet lo posicionan como destino integral para descanso y entretenimiento. La propuesta incluye sauna, terma romana y actividades para todas las edades, lo que lo vuelve atractivo tanto para parejas como para familias. La experiencia apunta al viajero que prioriza servicios completos en un entorno natural icónico.

Chascomús — Escapada cercana con plan familiar

El Howard Johnson Chascomús se destaca como alternativa de cercanía para quienes buscan una pausa sin viajes largos. Ubicado junto a la laguna y rodeado de parque, ofrece piscinas, spa, gimnasio y actividades diarias. La promoción “Niños Gratis” vigente hasta febrero suma atractivo para familias. Es un formato de escapada relajada y accesible, ideal para fines de semana largos en los que el objetivo es desconectar sin logística compleja.

Buenos Aires — Romance urbano de lujo

El InterContinental Buenos Aires propone para San Valentín una experiencia gastronómica de cinco pasos con vinos, espumante y música en vivo en el Restaurante Mediterráneo. La opción puede complementarse con una noche romántica que incluye habitación premium, amenidad de bienvenida, desayuno buffet y piscina climatizada. El paquete parte desde $409.000 + IVA, mientras que la cena sola cuesta $99.000 por persona. Es una alternativa pensada para parejas que buscan celebrar sin salir de la ciudad pero con estándar internacional.

Pilar — Cena show y estadía romántica

El Sheraton Pilar apuesta a una velada integral el 14 de febrero con show en vivo de Flor Otero y Germán Tripel, menú de cuatro pasos y DJ hasta la madrugada. La experiencia incluye vinos libres, opciones gastronómicas adaptadas y estacionamiento sin cargo. También se ofrece paquete con alojamiento desde $790.000 + IVA para dos personas, combinando habitación y cena. La propuesta apunta a quienes buscan celebrar San Valentín con entretenimiento, gastronomía y descanso en un mismo plan.}

