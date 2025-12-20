Escapadas de verano cerca de Buenos Aires: relax y fiestas

El verano 2026 confirma una tendencia que ya no es coyuntural sino estructural: viajar menos kilómetros para descansar mejor. Frente a la saturación de destinos tradicionales, el encarecimiento del transporte y una agenda cada vez más fragmentada, las escapadas cercanas ganan terreno como opción inteligente. Buenos Aires y su radio inmediato concentran hoy una oferta hotelera madura, capaz de competir en experiencia con destinos lejanos: resorts con spa, propuestas gastronómicas cuidadas, actividades recreativas, fiestas temáticas y servicios pensados para estancias breves pero intensas.

Desde celebraciones de Navidad y Año Nuevo que funcionan como verdaderos “mini viajes” hasta hoteles de laguna, spa o diseño, estas opciones permiten cortar con la rutina sin resignar confort ni tiempo. No se trata solo de dónde dormir, sino de qué vivir durante uno, dos o tres días. Y en ese terreno, algunos nombres se consolidan como apuestas seguras para el verano que viene.

Sheraton Pilar Hotel

Sheraton Pilar logró algo poco frecuente en la hotelería local: convertir las Fiestas en una experiencia integral que trasciende la cena y se transforma en una escapada en sí misma. Ubicado a 40 minutos de la ciudad, rodeado de verde y con infraestructura de resort, el hotel despliega para Navidad y Año Nuevo una programación de alto nivel que combina gastronomía, shows en vivo, ambientaciones temáticas y servicios de alojamiento pensados para quedarse.

En Navidad, el 24 de diciembre ofrece tres formatos simultáneos: una gran Christmas Eve Party con buffet premium, música en vivo, DJ, Papá Noel y actividades para chicos; y dos cenas más íntimas en sus restaurantes Don Giovanni y Las Vasijas, con menús de pasos y bebidas incluidas. Todo está pensado para distintos perfiles: familias, parejas y grupos de amigos.

El punto más alto llega en Año Nuevo con “Notti Magiche”, una fiesta temática inspirada en Italia que combina menú de seis pasos, recepción en jardines, más de 15 artistas en escena, música en vivo, DJ y una puesta escénica de nivel internacional. La propuesta apunta a quienes buscan despedir el año con espectáculo, sin resignar comodidad ni servicio. A esto se suman paquetes de alojamiento con spa, piscinas, late check-out y kids club, que convierten la celebración en una verdadera pausa de descanso.

Howard Johnson Chascomús

Chascomús sigue siendo uno de los destinos más consistentes para escapadas de verano, y el Howard Johnson local capitaliza esa ventaja con una propuesta pensada para estadías relajadas. Rodeado de parque y a pocos minutos de la laguna, el hotel combina naturaleza, recreación y servicios de resort en un formato especialmente atractivo para familias.

La clave de su propuesta para el verano 2026 está en la planificación: promociones por estadías prolongadas, el programa “Niños Gratis” y un cronograma diario de actividades segmentadas por edades. Desde talleres y juegos para los más chicos hasta fogones, bingo, clases de baile y actividades acuáticas para adultos, la agenda busca que cada huésped encuentre su ritmo.

Las piscinas exteriores e interiores climatizadas, el spa, el solárium y los amplios espacios verdes permiten alternar descanso con entretenimiento. Es una opción ideal para quienes buscan vacaciones tranquilas, sin multitudes ni traslados largos, donde el tiempo vuelve a estirarse y el plan principal es no tener plan.

Camberland Resort & Suites Pilar

Camberland Pilar propone una escapada de perfil más introspectivo, donde el foco está puesto en el descanso, el diseño y el entorno natural. Su arquitectura pseudo campestre, el parque privado y la piscina exterior construyen un clima de retiro, ideal para parejas o viajeros que buscan silencio y comodidad.

Para el verano 2026, la preventa ofrece tarifas competitivas tanto en semana como en fines de semana, con beneficios claros: trago de bienvenida, solárium, jacuzzi exterior, gastronomía cuidada y servicios completos. La promoción “Anti-Domingos” refuerza su perfil de escapada corta, pensada para estirar el fin de semana y volver con otra energía. Es una alternativa sólida para quienes quieren desconectar sin ruido ni agenda cargada, en un entorno que privilegia el tiempo propio.

Ker Hotel San Telmo

Para quienes eligen quedarse en la ciudad, Ker San Telmo ofrece una versión refinada del verano urbano. Ubicado en pleno casco histórico, combina alojamiento confortable con spa, restaurante y promociones pensadas para escapadas culturales o románticas.

Las propuestas incluyen descuentos en alojamiento, noches especiales para parejas, acceso al Health Club y opciones para recién casados. La piscina climatizada, el sauna y la ducha escocesa aportan el plus de relax, mientras que la ubicación permite recorrer San Telmo, Puerto Madero y el centro porteño a pie. Es una opción ideal para redescubrir Buenos Aires con mirada turística, sin resignar servicios ni bienestar.

Howard Johnson Ezeiza

A diferencia de otras propuestas más familiares, el Howard Johnson Ezeiza se posiciona con claridad en el segmento bienestar y relax adulto. Ubicado sobre la autopista Ezeiza–Cañuelas, ofrece una experiencia de spa completa, pensada tanto para escapadas de una noche como para day spa sin alojamiento.

Sus programas incluyen circuitos hídricos, masajes con aromaterapia o piedras calientes, late check-out extendido y acceso a piscinas interiores y exteriores. Las propuestas románticas suman detalles como espumante y chocolates, lo que lo convierte en un plan ideal para aniversarios o escapadas de pareja.

El diferencial está en la facilidad logística: se llega rápido, se descansa intensamente y se vuelve sin desgaste. Una opción perfecta para quienes buscan cortar con la semana, bajar revoluciones y volver renovados sin salir del AMBA.

por R.N.