Bariloche se adelanta al invierno y ya vende el pase de esquí del Catedral 2026

En plena temporada alta de verano, San Carlos de Bariloche volvió a marcar el pulso del calendario turístico con una decisión poco habitual: el Cerro Catedral ya puso a la venta el pase diario de esquí para la temporada de invierno 2026. La preventa, vigente hasta el 28 de febrero, fijó un valor de $160.000, un dato clave para un destino que empieza a jugar el invierno con más de cinco meses de anticipación.

El movimiento no es menor. Cerro Catedral es el centro de esquí más grande y desarrollado de Sudamérica, con más de 1.200 hectáreas esquiables, una red de medios de elevación de última generación, sistemas de fabricación de nieve y control de avalanchas, y una infraestructura capaz de recibir tanto a esquiadores expertos como a familias y debutantes. Definir con tanta antelación el precio de su principal producto invernal implica, en los hechos, ordenar toda la cadena turística del destino.

El anuncio se realizó con la ciudad colmada de visitantes que disfrutan del lago, las playas, los bosques y las temperaturas estivales. Pero detrás del contraste estacional hay una estrategia clara: dar previsibilidad. Para agencias de viaje y operadores turísticos, contar con el valor del pase diario permite estructurar paquetes con mayor anticipación, cerrar acuerdos comerciales, lanzar campañas de venta temprana y trabajar con tarifas claras tanto en el mercado nacional como en el internacional.

En un contexto regional donde la incertidumbre de precios suele ser un obstáculo, la anticipación se transforma en una ventaja competitiva. Tener definido el costo del principal atractivo invernal mejora la capacidad de Bariloche para promocionarse en ferias, rondas de negocios y plataformas globales, donde la previsibilidad tarifaria es un factor decisivo a la hora de elegir destino.

El antecedente inmediato refuerza esta lectura. Durante la temporada 2025, Bariloche decidió congelar los precios de excursiones y experiencias turísticas, manteniendo los valores de 2024. En ese marco, el pase diario del Catedral se comercializó a $115.000 durante todo el invierno. La cifra anunciada ahora representa, así, la primera actualización tarifaria en dos años, en línea con un esquema que busca equilibrio entre competitividad y sostenibilidad.

Desde el sector turístico destacan que este tipo de decisiones posicionan a Bariloche como un destino maduro y confiable, capaz de leer las necesidades del mercado y anticiparse. No se trata solo de vender esquí, sino de reforzar una propuesta integral que incluye hotelería, gastronomía, conectividad aérea y una amplia oferta de actividades complementarias.

Con el precio del pase ya confirmado y la temporada invernal prácticamente “empaquetada”, Bariloche llegará con una ventaja adicional a uno de los principales escenarios de promoción internacional: la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que se realizará del 21 al 25 de enero. Allí, el destino será una de las grandes apuestas del stand argentino, con un mensaje claro para operadores y viajeros: el invierno 2026 ya está en marcha.

Mientras el verano sigue su curso en la Patagonia, Bariloche vuelve a demostrar que, en turismo, anticiparse también es una forma de competir.

por R.N.