El fuerte cruce televisivo entre Leila Gianni y Durán Barba

Un fuerte cruce televisivo se produjo en La Nación + entre Leila Gianni, dirigente de La Libertad Avanza, y el consultor político Jaime Durán Barba, luego de que el moderador planteara una crítica sobre el tipo de liderazgo que representa Javier Milei y su relación con las instituciones. La pregunta apuntó directamente a la afirmación de que ese tipo de conducción no las cuida, lo que generó una inmediata y extensa respuesta de Gianni.

La referente libertaria rechazó de plano esa caracterización y aseguró que le resultaba difícil comprender cómo se podía sostener que el presidente no respeta las instituciones cuando, según afirmó, durante sus dos años de mandato demostró exactamente lo contrario. En su intervención, Gianni sostuvo que todas las políticas públicas del Gobierno y el accionar de los ministros del gabinete estuvieron orientados a cuidarlas y respetarlas, en contraste —según planteó— con lo ocurrido durante los gobiernos kirchneristas y peronistas.

En un tono enfático, la dirigente cargó con dureza contra esas gestiones y las acusó de haber destruido todo lo que tocaron. Enumeró distintos conceptos y organismos para ejemplificar lo que consideró un vaciamiento institucional: habló de la palabra “cooperativa” asociada a la corrupción, de los llamados “sectores vulnerables” como víctimas de abusos sistemáticos de derechos y mencionó organismos como el INAI, al que calificó como destruido. También apuntó contra ministerios creados para prevenir femicidios, a los que definió como “curros”, y sostuvo que esas políticas hicieron perder el respeto por las fuerzas de seguridad.

Gianni afirmó además que fue recién con el actual Gobierno, y particularmente bajo la conducción del presidente Milei junto a la ministra Patricia Bullrich, que se logró reivindicar y reposicionar a las fuerzas, permitiendo —según su visión— que la sociedad vuelva a respetar y valorar su trabajo. Con ese argumento, cerró su intervención insistiendo en que no entendía cómo se podía sostener que el oficialismo no cuida las instituciones.

Tras su exposición, el moderador le dio la palabra a Durán Barba, quien respondió con un tono más distante. El consultor comenzó señalando que respetaba la visión partidaria de Gianni, pero aclaró que no tenía ni había tenido relación alguna con el kirchnerismo. A partir de allí, buscó marcar una diferencia conceptual: explicó que su planteo no apuntaba a una crítica política, sino a una mirada académica sobre la actitud frente a las instituciones, y sostuvo que ese comportamiento tampoco es habitual en el presidente Milei.

El intercambio, breve pero intenso, expuso dos miradas opuestas sobre el rol institucional del Gobierno y dejó en evidencia la tensión entre la defensa militante del oficialismo libertario y el análisis más teórico del consultor, en un debate que rápidamente se viralizó en redes sociales.