Arte de lujo en Punta del Este

Punta del Este, desde Punta Ballena a Garzón, se ha consolidado como un destino ineludible para la actividad artística durante el verano. Allí se congregan en cada temporada creadores, curadores, coleccionistas y compradores ocasionales de arte para asistir a las numerosas muestras que se realizan en instituciones y galerías. Tan potente es la agenda, en aumento de año en año, que se ha vuelto una costumbre social asistir a las múltiples inauguraciones y cócteles que se realizan cada día. Lo mejor es el nivel de esas exhibiciones, en las que son protagonistas importantes nombres internacionales y muchos rioplatenses con proyección en el exterior.

La actividad comienza en los primeros días de enero con Este Arte, la ya tradicional feria que convoca a instituciones y galerías en el Pavilion Vik de José Ignacio. Durante el evento, además de las muestras, se entregan premios, se organizan charlas con los artistas de diferentes espacios y visitas guiadas. Una de las conferencias más importantes de este verano, en el marco de Este Arte, fue la que brindó Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, curador general de la 36.ª Bienal de São Paulo (uno de los “highlights” de su larga trayectoria) en Casa Neptuna, sede local de la Fundación Ama Amoedo.

Otro gran evento que tiene lugar también durante esos días y abarca todo el territorio de José Ignacio es Focus, el festival de fotografía que organizan FOLA y ArtexArte. El artista Leo Matiz con una muestra dedicada a ”Frida Kahlo” y el brasileño Gaspar Gasparian fueron los encargados de inaugurar el evento en la Galería de las Misiones. El Festival luego se desplegó en diversas instalaciones en la plaza, la playa y el faro de José Ignacio. La fotografía uruguaya se exhibió en el museo itinerante tradicional de FOLA.

Las novedades ahora son dos muestras internacionales que se suman a la activa agenda de la temporada. La primera tiene lugar en MACA, el museo creado por Pablo Atchugarry, y está dedicada al gran artista ítalo-argentino Lucio Fontana.

La segunda acaba de inaugurarse en la Fundación Cervieri Monsuárez y trae por primera vez a Uruguay a la artista mexicana Ana Segovia.

Ambas exhibiciones estarán abiertas al público durante todo el verano.

Entre Argentina e Italia

Con la presencia del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, e importantes figuras de la política y la cultura, se inauguró la exhibición “Lucio Fontana: Genio de dos mundos”, en el museo MACA. Se trata de la primera exposición del artista ítalo-argentino en el Uruguay, una retrospectiva que reúne 72 obras, algunas de las cuales son casi desconocidas para el público. Porque además de los clásicos “tagli” (tajos) de Fontana, la muestra hace un recorrido histórico por sus trabajos incluyendo, por ejemplo, cerámicas y esculturas que el artista realizó en la ciudad de Rosario (su lugar de nacimiento) durante sus años de formación.

Desde estas piezas iniciales hasta sus “Attesse” (Esperas) -esos trabajos característicos de su madurez que implican un reflexión filosófica sobre la realidad y la representación-, la muestra permite seguir la evolución de una de las estéticas más originales del arte del siglo XX. “Los tajos son sobre todo una declaración filosófica, un acto de fe en el infinito, una afirmación de espiritualidad”, así definió Fontana sus obras características, verdaderos símbolos de su búsqueda artística.

El curador de la muestra es Luca Massimo Barbero, director del Instituto de Historia del Arte de la Fondazione Giorgio Cini, asesor científico de la Fondazione Lucio Fontana y curador Asociado de la Colección Peggy Guggenheim de Venecia. Según explica: “Esta exposición une de nuevo Italia y Sudamérica y gira en torno a dos aspectos decisivos: la formación y el método. La búsqueda de Fontana mantiene una coherencia absoluta: una línea continua que hace del espacio la sustancia de la obra y de la luz su aliento vital”.

La muestra podrá verse hasta el 31 de marzo de 2026 en MACA (Ruta 104, km 4.5, Manantiales, Punta del Este).

El museo exhibe también durante el verano “La razón y la existencia. El arte concreto y el informalismo en Uruguay (1947–1970)”, un recorrido por la obra de 26 artistas uruguayos que representan los principales momentos del arte contemporáneo en el país. La muestra fue curada por Manuel Neves.

Estereotipos

La Fundación Cervieri Monsuárez presenta este verano la muestra de la artista mexicana Ana Segovia, que lleva como llamativo título “The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay”. El nombre tiene relación con la fuente de inspiración de la artista: dos cortos documentales de los años 40 que ofrecían una visión distorsionada de América Latina, de sus paisajes y personajes. La trasposición del cowboy a la figura del gaucho es lo que Segovia refleja en las pinturas exhibidas en la muestra. La distorsión se intensifica al colgarlas sobre paredes hechas con fardos de heno. Las imágenes reproducen enfoques cinematográficos clásicos – el “establishing shot”, el “medium shot” y el “close-up”- con los colores plenos del “technicolor”.

“Recurriendo al cine, la fotografía y la pintura, así como a las relaciones que se establecen entre las distintas disciplinas, esta exposición se centra en la figura arquetípica del gaucho para explorar y cuestionar la manera en que se forja la mirada”, explica la curadora de la exhibición, Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo de la Ciudad de México.

Ana Segovia se formó en la School of the Art Institute of Chicago y sus obras forman parte de colecciones como las del Denver Art Museum y el Pérez Art Museum de Miami, entre otros. Los esterotipos de género, en especial, los que están ligados al imaginario establecido por el cine de Hollywood son temas centrales de su trabajo.

La muestra se completa con una performance sonora. En ella, el zapateo de botas de gauchos-cowboys funciona como representación de la fuerza masculina, con imágenes que evocan el western. La exhibición puede verse hasta el 5 de abril de 2026.