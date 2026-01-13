La obra teatral en la que actúa el marido de Bullrich, Guillermo Yanco

Guillermo Yanco, marido de la senadora Patricia Bullrich, se subió recientemente a las tablas en una de las obras que forman parte de la temporada teatral porteña en la avenida Corrientes. A sus 81 años, Yanco actúa en la comedia ¿Qué somos?, presentada en el teatro La Casona, en el corazón del circuito teatral de Buenos Aires.

La obra, dirigida y protagonizada por Juan Acosta, combina humor y reflexión en torno a los dilemas cotidianos de sus personajes. Yanco interpreta a Eduardo, un encargado de edificio descrito como observador, curioso y con “alma de detective y corazón noble”, que aporta una perspectiva práctica y humorística al desarrollo de la trama.

Aunque su presencia sobre el escenario puede sorprender a quienes lo conocen principalmente por su rol como pareja de una figura política de alto perfil, el teatro no es nuevo para Yanco. Su debut actoral se remonta a 2013, cuando participó en El evento, un texto de Julio Chávez dirigido por Luz Palazón, marcando su entrada al ámbito teatral independiente.

La comedia ¿Qué somos? estuvo en cartelera durante parte de la temporada pasada y este año regresó al Nuevo Teatro La Casona como parte de la temporada de verano, atrayendo la atención no solo del público teatral sino también de figuras del mundo político y cultural. En una función reciente, acompañaron a Yanco su esposa, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a otros funcionarios y referentes.

Además de su trabajo como actor en esta comedia, Yanco tiene una trayectoria diversa: es abogado mediador, se desempeñó en medios de comunicación conduciendo programas de radio y televisión, ha ocupado cargos en la Legislatura porteña y es vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La presencia de Guillermo Yanco en ¿Qué somos? y la concurrencia de figuras públicas a las funciones subrayan cómo el teatro puede convertirse en un espacio de confluencia entre la cultura y la esfera política, expandiendo su alcance más allá de la escena y convocando a públicos diversos en el circuito porteño.